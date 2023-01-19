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Tarım Kredi Kooperatif Market ay sonuna kadar fiyatları İNDİRDİ! Yetişen alacak! Yağ, çay, salça fiyatlarında DEV İNDİRİM

19.01.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi yayınlandı. Bir çok üründe ay sonuna kadar uygun fiyat avantajı sunuluyor. Bu fiyatlara yetişen alacak. Tarım Kredi Market'te Ocak sonuna kadar fındık yağı 145.00 TL'den, ceviz yağı 125.00 TL'den, salça 34.25 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi Kooperatif Market ay sonuna kadar fiyatları İNDİRDİ! Yetişen alacak! Yağ, çay, salça fiyatlarında DEV İNDİRİM

Tarım Kredi Kooperatif Market'te enflasyonla mücadele kapsamında indirimli satışlar devam ediyor. Kar amacı güçmeyen Tarım Kredi Marketlerde ay sonuna kadar bir çok üründe avantaj devam edecek. Yağdan salçaya, undan beyaz peynire bir çok üründe uygulanan bu indirimden yetişen faydalanacak. İşte 19-31 Ocak 20233 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesinin tamamı...

TARIM KREDİ MARKET FİYATLARI İNDİRDİ!

Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de Ocak ayına özel bir çok üründe fiyatlar indirildi. 19-31 Ocak tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde ki indirimli fiyatlar ise şöyle;

Tarım Kredi Kooperatif Market

Tarım Kredi Kooperatif Market 2

Tarım Kredi Kooperatif Market 3

Tarım Kredi Kooperatif Market 4

Tarım Kredi Kooperatif Market 5

Tarım Kredi Kooperatif Market 6

Tarım Kredi Kooperatif Market 7

Tarım Kredi Kooperatif Market 8

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