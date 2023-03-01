TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 1 Mart itibarıyla indirim yağmuru başladı. Birçok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak. İndirimler 14 Mart'a kadar geçerli olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif 1 Mart indirim kataloğu tamamı...
Gövde tavuk 38 TL, dana eti kangal sucuk 220 TL'den satılacak.
1000 gram beyaz küp şeker 24 TL, pötibör bisküvi 29.90 TL olacak.
5 litre ayçiçek yağı 135 TL 5000 gram toz şeker 105 TL olacak.
5000 gram kakaolu fındık kreması tekli alımda 33.50 TL, ikili alımda ise 59.90 TL'den satılacak.
1000 gram peynir 82.50 TL, 1400 gram zeytin 99,90 TL olacak.
İşte Tarım Kredi Kooperatif 1 Mart indirim kataloğu tamamı...