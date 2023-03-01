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  4. TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

01.03.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif 1 Mart indirim kataloğu yayınlandı. Ekonomik mutfak alışverişinin adreslerinden biri olan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 1 Mart itibarıyla geçerli olan onlarca indirimli ürün raflarda yerini aldı. İşte Tarım Kredi Kooperatif 1 Mart indirim kataloğu tamamı...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 1 Mart itibarıyla indirim yağmuru başladı. Birçok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak. İndirimler 14 Mart'a kadar geçerli olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif 1 Mart indirim kataloğu tamamı...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU

Gövde tavuk 38 TL, dana eti kangal sucuk 220 TL'den satılacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

1000 gram beyaz küp şeker 24 TL, pötibör bisküvi 29.90 TL olacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

5 litre ayçiçek yağı 135 TL 5000 gram toz şeker 105 TL olacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

5000 gram kakaolu fındık kreması tekli alımda 33.50 TL, ikili alımda ise 59.90 TL'den satılacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

1000 gram peynir 82.50 TL, 1400 gram zeytin 99,90 TL olacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

İşte Tarım Kredi Kooperatif 1 Mart indirim kataloğu tamamı...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU! Tavuk 38 TL, 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak!

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