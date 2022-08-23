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Tarım Kredi Kooperatifleri indiriminin ardından merak edilen soruyu yanıtladı! 'Görüşmeler olumlu, çalışmada sona gelindi'

23.08.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bin 400 civarında Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde başlayan indirimin zincir marketlerde de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuyla ilgili yaptığı açıklamasında bu kapsamdaki görüşmelerin olumlu geçtiğini ve çalışmada sona gelindiğini belirterek Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir zincir market arasında platform oluşturulacağını ifade etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri indiriminin ardından merak edilen soruyu yanıtladı! 'Görüşmeler olumlu, çalışmada sona gelindi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında verdiği talimat üzerine geçtiğimiz günlerde yaklaşık bin 400 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde birçok ürünün fiyat etiketi değişti ve indirimli satışlar başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği indirimin zincir marketlere de yansıyıp yansımayacağı sorusuna Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıklık getirdi. Bakan Kirişci, bir zincir marketle anlaşılarak indirimin burada da uygulanacağı sinyalini verdi ve "Bu sayede Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketici grubuna hitap edecek" dedi.

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"VATANDAŞN BÜTÇESİNDE ÖNEM ARZ EDEN KALEMLERE ODAKLANDIK"

Bakan Kirişci, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Tarım ve Kredi Kooperatifleri marketlerindeki indirim hakkında konuşan Kirişci, şunları söyledi:

"Vatandaşın Tarım Kredi marketlerine olan ilgisine bakılırsa diğer zincir marketlerin cirosunu etkilemesi, 'bunlar bizim müşterimiz' demesi önemli. Öbür tarafta onların da bir aksiyon alabileceklerini düşünüyorum. Onlar da kar marjını gözden geçirecekler, veya promosyon ürünlere yönelecekler. Marketteki bazı ürünlerle ilgili kar marjları çok düşük. Ama vatandaş açısından bütçesinde önem arz eden kalemler üzerine odaklandık. Onun da olumlu sonuçlarını şu anda görüyoruz. Biz marketlere olan ilgiden dolayı görüyoruz. Fiyatlar belli ki vatandaşın ilgisini çekiyor."

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"DAHA FAZLA TÜKETİCİ GRUBUNA HİTAP EDECEK"

İndirimin zincir marketlerde uygulanmasıyla ilgili ise Kirişci, Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir zincir market arasında platform oluşturulacağını dile getirdi. Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin bu zincir marketin şubelerinde satışa sunulacağını belirten Kirişci, "Bu sayede Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketici grubuna hitap edecek. Görüşmeler olumlu ve çalışmada sona gelindi" şeklinde konuştu.

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Vahit Kirişci indirim Zincir market tarım kredi kooperatifi market
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