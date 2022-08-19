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Tarım kredi marketleri indirimli ürünler nelerdir? Tarım kredi kooperatif ürün kataloğu 19 Ağustos 2022

19.08.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hakkında yaptığı açıklama sonrasında haftanın fırsatları olarak değişiklik gösteren indirimli ürünler kataloğu merak konusu oldu. 19 Ağustos 2022 Cuma Tarım kredi kooperatif ürün kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Tarım kredi marketleri indirimli ürünler nelerdir? Tarım kredi kooperatif ürün kataloğu 19 Ağustos 2022

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünleri merak konusu oldu. İndirimin başlamasından sonra vatandaşlar hangi ürünlerde kampanya olduğunu merak ediyor. Temel tüketim ve et ürünleri olmak üzere 30'dan fazla üründe indirim güncellemesi gerçekleşti. İşte 19 Ağustos Cuma Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler kataloğu...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETi İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 19 AĞUSTOS 2022 CUMA

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçildi.

Kampanya kapsamında 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle indirimli fiyat uygulanmasına geçildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

Tarım Kredi Kooperatif marketi 16 - 22 Ağustos kataloğundan bazı ürünler;

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tarım kooperatif market tarım kooperatifi tarım kooperatifi market
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