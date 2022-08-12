Tarım Kredi marketlerinde indirim ne zaman geliyor? Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlere indirim gelecek? İşte indirim tarihi!

Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi ve uygun fiyata satılacak ürünlerin listesi belli oldu. Vatandaşlar son dakika gelişmesi sonrası internette " Tarım Kredi marketlerinde indirim ne zaman geliyor?", "Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlere indirim gelecek?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte indirim tarihi ve konuya ilişkin ayrıntılar...

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE İNDİRİM NE ZAMAN GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, Ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçilecek.

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE HANGİ ÜRÜNLERE İNDİRİM GELECEK?

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şu şekilde:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

