Tarım ÜFE'de 7 ay sonra ilk!

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 98,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,98 artış gerçekleşti. Böylece endeks, aylık ve yıllık bazda yeni bir rekora imza attı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,91 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,32 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 15,48 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,39 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde %12,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,69 artış gerçekleşti.

YILLIK TARIM-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %64,63 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve %70,00 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %277,14 ile lifli bitkiler ve %184,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

AYLIK TARIM-ÜFE'YE GÖRE 4 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, %23,82 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve %21,74 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise %29,01 ile yağlı meyveler ve %23,11 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 82 maddeden, 23 maddenin ortalama fiyatında azalış, 56 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşirken, 3 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.



