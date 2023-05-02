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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den soğan ve et fiyatlarıyla ilgili açıklama: "Arzda sorun yok, fiyatlar geriliyor"

02.05.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den kırmızı et ve soğan fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Kirişci, et fiyatlarının gerilediğini belirterek "Kıymayı 190 liradan satmaları karşılığında marketlere ürün veriyoruz." dedi. Soğan arzında ise herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Kirişci, "Şu anda Adana halini arayacak olsanız soğan fiyatlarının 11-12 liralara geldiğini duyabiliriz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den soğan ve et fiyatlarıyla ilgili açıklama: "Arzda sorun yok, fiyatlar geriliyor"

Kırmızı et ve soğan fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini korurken; konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den açıklama geldi. NTV canlı yayınına katılan Bakan Kirişci, fiyatların gerilediğini belirtti.

"REKOLTEDE YÜZDE 8'LİK BİR ARTIŞ BEKLENTİSİ VAR"

Hububatta rekolte beklentilerine yönelik soruyu yanıtlayan Kirişci "Ölçümlerimiz hala devam ediyor. Önceki yıla göre rekoltede yüzde 8'lik bir artış beklentisi var. Türkiye'de kendimize yeterlilik noktasında iyi durumdayız." dedi.

Bakan Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat için de bu yıl devrede olacağını kaydetti.

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"1,4 MİLYAR LİRALIK İLAVE YEM DESTEĞİ VERDİK"

Kirişci, deprem bölgesinde bitkisel üretim tarafında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "O bölgede 8 bin 200 büyükbaş hayvanımız telef oldu. 1,4 milyar liralık ilave yem desteği verdik. Destekleri nakdi olarak ödedik. Bizim tarımsal desteklerimiz 57,6 milyar liraya geldi. Bu desteklerin 32 milyardan fazlasını üreticilere verdik." diye konuştu.

"SOĞAN ARZINDA SORUN YOK"

Soğan fiyatlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kirişci şunları söyledi: "Türkiye'nin aslında soğan arzıyla ilgili sorunu yok. Şu anda Adana halini arayacak olsanız soğan fiyatlarının 11-12 liralara geldiğini duyabiliriz. Tarım ürünleri üzerinden spekülatif davranışlar karşılık buluyor. Patates için de aynı şekilde, üretim fazlamız var. Buradan ilerisi artık Ticaret Bakanlığımızı ilgilendirdiği için bakanlık olarak görev alanımızın dışına çıkmış oluyor."

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"ET FİYATLARI GERİLİYOR"

Kırmızı et fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Bakan Kirişci şunları kaydetti:

"Et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. Kasap reyonu olan marketlerde biz fiyat garantili ürün verdik. İstanbul'da başladık. Başarılı olduğunu gördüğümüzde Ankara'da da uyguluyoruz. Kıymayı 190 liradan satmaları karşılığında marketlere ürün veriyoruz. Et Süt Kurumu'nun durması gereken yer regülasyon."

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"10 MİLYON HAYVAN AŞILANDI"

Şap hastalığında aşılama çalışması hakkında bilgi veren Kirişci, yaklaşık 10 milyon hayvanın aşılandığını açıkladı.

"BU AY YETERLİ YAĞIŞ OLDU"

Barajlardaki son durum hakkında konuşan Kirişci, bu ay önceki aya göre yeterince yağış alındığını, Anadolu'nun dört bir yanında yağışların iyi olduğunu söyledi.

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soğan Vahit Kirişci kırmızı et

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