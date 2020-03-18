FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den stok açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den stok açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 11:23 | Son Güncelleme

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarından besici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır. " dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den stok açıklaması

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarından besici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır. " dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Yasak ve zam korkusuyla akın ettilerYasak ve zam korkusuyla akın ettiler
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
stok, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İŞKUR çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş veriyor!

Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş!

SGK işe gitmediğinizde 1962 TL maaş ödemesi yapıyor!

SGK işe gitmediğiniz 1962 TL maaş ödemesi yapıyor!

S&P'den 'küresel resesyon' uyarısı

S&P'den 'küresel resesyon' uyarısı

Yasak ve zam korkusuyla vatandaşlar gıdacılar çarşısına akın etti

Yasak ve zam korkusuyla akın ettiler

Brent petrolün varili 28,31 dolar

Petrol fiyatları dip seviyelerde

Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB'den zorunlu karşılık oranlarına indirim

Merkez bankasından hamle

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.