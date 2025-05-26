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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu! TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde yılın ilk hasadına başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde yılın ilk hasadına başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu! TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde yılın ilk hasadına başlandı
Begüm Özkaynak

Bakan Yumaklı X(eski adıyla Twitter) resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın tek parçada en büyük tarımsal alanı olan TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yılın ilk hasadına başlandı" ifadelerini kullandı.

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"BEREKETLİ OLSUN"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Alın teri ve emek toprağın bereketiyle buluştu.

Dünyanın tek parçada en büyük tarımsal alanı olan TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde yılın ilk hasadına başlandı.

Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa tarım tarım ve orman bakanı
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