FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5500 sözleşmeşi personel alımı yapılacak! Hangi bölüme, kaç kişi alınacak? İşte kadro listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5500 sözleşmeşi personel alımı yapılacak! Hangi bölüme, kaç kişi alınacak? İşte kadro listesi...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
31.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa 5 bin 500 personel alımı sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Yumaklı hangi kadroya kaç kişinin alınacağına dair de bir tablo paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5500 sözleşmeşi personel alımı yapılacak! Hangi bölüme, kaç kişi alınacak? İşte kadro listesi...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz ay duyurduğu personel alım işlemlerinin başladığını söyledi.

Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

HANGİ KADRODA KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

GFKAdIAXcAAmjyn


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hizmet ÜFE 6 yılın zirvesinde: Yıllık yüzde 81'i aştıHizmet ÜFE 6 yılın zirvesinde: Yıllık yüzde 81'i aştı
Benzersiz bir operasyon! Akkuyu için 'köprü'leri kaldırdılarBenzersiz bir operasyon! Akkuyu için 'köprü'leri kaldırdılar
Mahkemeden Elon Musk'a kötü haberMahkemeden Elon Musk'a kötü haber
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

MTV ödeme tarihinde son gün! Bugün ödemeyene yüzde 3,5 gecikme faizi

MTV ödeme tarihinde son gün! Bugün ödemeyene yüzde 3,5 gecikme faizi

Kar kapıda kaldı: Silivri'ye kadar geliyor, İstanbul'a giremiyor

Kar kapıda kaldı: Silivri'ye kadar geliyor, İstanbul'a giremiyor

Survivor'da cinsellik ve sigara detayı... Anlattıkları yeniden gündem oldu!

Survivor'da cinsellik ve sigara detayı... Anlattıkları yeniden gündem oldu!

Yıl sonundan itibaren piyasadan kalkıyor!

Yıl sonundan itibaren piyasadan kalkıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.