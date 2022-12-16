Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KADRO ve BRANŞ DAĞILIMI! Tarım ve Orman Bakanlığı başvuruları başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. İşte personel alımı hakkında tüm detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KPSS-2022/13 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KADRO ve BRANŞ DAĞILIMI!

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı ise ortaöğretim mezunları için ayrı, ön lisans mezunları için ayrı ve lisans mezunları için ayrı olarak açıklandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

