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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin korunması için 6 ayda 13,1 milyar lira harcadı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk yarısında gıda ve yem güvenilirliği ile bitki ve hayvan sağlığı gibi tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler için yaklaşık 13,1 milyar lira harcama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin korunması için 6 ayda 13,1 milyar lira harcadı

AA muhabirinin Bakanlığın 2026 yılına ilişkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Bakanlık, "Tarım", "Kırsal Kalkınma", "Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı" ile "Tüketicinin Korunması" gibi çeşitli programlar kapsamında faaliyetler yürütüyor.

Söz konusu programlara 2026 yılı bütçesinden 541 milyar 840,5 milyon lira başlangıç ödeneği tahsis edilirken, yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin 239 milyar 883,6 milyon lirası kullanıldı. Harcama tutarı, geçen yılın aynı döneminde 195 milyar 207 milyon lira olmuştu.

Bu harcamanın programlara göre dağılımı incelendiğinde, tarıma yılın ilk 6 ayında 120 milyar 705,3 milyon liralık harcama yapıldı. Program kapsamında, hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretimlerinin desteklenmesi ile tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi faaliyetleri yürütülüyor.

Bitkisel ürünlerde arz güvenliği için yapılan harcama aynı dönemde 87 milyar liraya yaklaşırken, hayvansal ürünlerde arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik yaklaşık 24 milyar lira harcandı.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI İÇİN YAPILAN HARCAMALAR ÖNE ÇIKTI

Tarımın ardından en çok harcama yapılan alan 13 milyar 84 milyon 307 bin lira ile tüketicinin korunması programı oldu.

Program çerçevesinde, gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması, bitki sağlığı ve hayvan sağlığı ile refahına yönelik faaliyetlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu programda, yılın ilk yarısında bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı için yaklaşık 7 milyar 440 milyon 45 bin lira, gıda güvenilirliği faaliyetleri için de yaklaşık 5 milyar 644 milyon 262 bin lira harcama yapıldı.

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ

Kırsal kalkınma için söz konusu dönemde 12 milyar 854 milyon 952 bin lira kullanıldı. Bu programın alt başlıklarından kırsal kalkınmanın desteklenmesine 3 milyar 489,1 milyon lira, diğer faaliyetlere 5 milyar 622,5 milyon lira ve tarımsal eğitim, yayım, yayın ve danışmanlık faaliyetlerine 3 milyar 743,4 milyon lira harcandı.

Toprak ve su kaynaklarının kullanımına ilişkin program kapsamında aynı dönemde 1 milyar 447,4 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Bu kapsamda, su kaynaklarının korunması için yaklaşık 217 milyon 495 bin lira, toprağın ve arazinin korunması ve geliştirilmesi için de yaklaşık 1 milyar 260 milyon lira kaynak kullanıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı
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