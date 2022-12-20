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Tarımda görülmemiş uygulama: Çiftçinin ne üreteceğine bakanlık karar verecek: İzni olmayana para cezası yolda

20.12.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatları artmaya devam ederken tarımda köklü bir değişiklik yapılacağı öğrenildi. Buna göre belirlenen ürünlerde üretim yapılması, bakanlığın iznini gerektirecek. Bu ürünlerde sözleşmeli üretimin zorunlu olacağı ifade edilirken, izinsiz üretim yapana ise yıllık brüt hasılatın yüzde 1 ila 5’i arasında para cezası verilecek.

Tarımda görülmemiş uygulama: Çiftçinin ne üreteceğine bakanlık karar verecek: İzni olmayana para cezası yolda

Tarım ve orman kanunları ile tarımla ilgili bazı düzenlemelerde köklü değişikliklere gidiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı “Tarım Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” son aşamaya geldi.

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, belirlenen ürün ve ürün gruplarında üretim yapılması, bakanlığın iznine tabi olacak. İzinsiz üretime devam edilmesi halinde, bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt hasılanın yüzde 1’inden 5’ine kadar idari para cezası uygulanacak.

Tarım arazilerinin atıl kalmasının önüne geçilecek. Bazı ürünlerde, sözleşmeli üretim zorunlu hale gelecek. Mücbir sebepler hariç olmak üzere, sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçenler, sözleşmeye konu ürün miktarı için belirlenen bedelin yüzde 20-50’si arasında cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

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TASLAKTAKİ DEĞİŞİKLİKLER NE GETİRİYOR?

■ Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen ürün ve ürün gruplarının üretimi için çiftçiler bakanlıktan izin almak zorunda; izin almayanlara idari para cezası uygulanacak.
■ Bakanlık tarafından belirlenen ürünlerin sözleşmeli olarak üretilmesi zorunlu hale geliyor.
■ Üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazileri, bakanlıkça kiraya verilerek üretim yapılması sağlanacak. Kiralamadan elde edilen gelirden, arazi sahiplerine de ödeme yapılacak.
■ Desteklemelerde, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yerine bakanlıkça belirlenen kayıt sistemleri esas alınacak.
■ Lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, bakanlığın iznine tabi olacak, üretim kotasını Cumhurbaşkanı belirleyecek.


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