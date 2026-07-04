Tarımda tarihi rekor! Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci olduğunu açıkladı.

Yumaklı, tarımda tarihi rekor kırıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yumaklı, "Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporuna göre, tarımsal hasılamız tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Avrupa’da 1.

Dünyada 7. sıradayız. Toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun bereketi, Türkiye'nin gücü olmaya devam edecek…" ifadelerini kullandı.

"BEREKET EMEK İSTER AKIL İSTER PLAN İSTER"

Ziraat Bankasının tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği 5. Tarım Ekosistemi Buluşması dün gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, insanoğlunun sahip olduğu nimetlerin büyüklüğünün ancak başka coğrafyalarla kıyaslandığında daha iyi anlaşıldığını aktararak, dünyada küresel ısınma, iklim değişikliği ve gıdaya erişim gibi önemli sorunların yaşandığına dikkati çekti.

Sürdürülebilir verimliliğe ancak doğru bilgi ve politikalarla ulaşılabileceğini ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu: "Dünyanın pek çok ülkesi bugün suyu konuşuyor, iklimi konuşuyor, gıdaya erişimi konuşuyor. Biz ise Rabb'imizin bize emanet ettiği bereketli bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimi aynı anda yaşayabilen… Bu, büyük bir nimettir ama nimet, kendiliğinden berekete dönüşmez. Bereket, emek ister, akıl ister, plan ister. Eğer onları bilgiyle, alın teriyle, doğru politikalarla buluşturamazsanız, bereket kalıcı olmaz."

Yumaklı, şöyle devam etti: "Biz tarımı, yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görmedik. Milli güvenliğimiz ve bağımsızlığımız olarak gördük. Ve hepsinden önemlisi, bize emanet edilen rızkın teminatı olarak gördük. Geçmişte tarım, çoğu zaman üretilsin diye desteklenirdi. Bugün ise doğru yerde, doğru ürün, doğru zamanda üretilsin anlayışıyla hareket ediyoruz. Çünkü bereket, sadece çok üretmek değildir. İhtiyacı doğru okumak, suyu doğru kullanmak ve çiftçinin emeğini korumaktır. İşte bunun için üretim planlamasını hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki doğru karar vermişiz. Çünkü tarımda istikrar, tesadüfle değil, planlamayla sağlanır."

"TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK REKORU OLACAK"

Bakan Yumaklı, ülke genelinde son 66 yılın en yağışlı sezonunun yaşandığını, bu kapsamda 140 milyon tonluk bitkisel üretim beklentisinin yalnızca bir rakam olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Barajlarımız doldu, topraklarımız suya kavuştu. İnanıyoruz ki bu rahmet, üreticilerimizin gayreti ve devletimizin de desteğiyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek bitkisel üretiminin oluşmasına vesile olacak. Beklediğimiz üretimin gerçekleşmesi halinde tüm zamanların en büyük rekoru olacak. Bu sadece bir rakam değil, bununla gurur duyuyoruz ama aynı zamanda bunun bir sorumluluk olduğunu da biliyoruz.”

Yumaklı, hayvancılıkta da son yıllarda çok güçlü bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, sektörün tarihinin en büyük desteklerini aldığını söyledi.

Hayvan varlığının büyüdüğünü, üretimin arttığını ve altyapının güçlendiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti: "Bugün artık mesele, sadece daha fazla üretmek değildir. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Tam da bu anlayışla Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek ve Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek projelerini başlattık. Bu projelerdeki hak sahiplerinin neredeyse yarısını kadınlar oluşturuyor. Büyük çoğunluğunu gençlerimiz oluşturuyor. Bu tablo bize şunu söylüyor, yıllardır tekrar edilen "Gençler tarımdan uzaklaşıyor" cümlesi artık eski bir ezberdir. Gençler üretmekten vazgeçmedi. Onlara güvenildiğinde, imkan verildiğinde, önleri açıldığında, bu toprağa nasıl sahip çıktıkları görüldü. İşte Türkiye'nin en büyük gücü de budur."

"DAHA AZ PESTİSİT, DAHA SAĞLIKLI ÜRETİM"

Bakan Yumaklı, bereketin yalnızca tarlada başlamadığını, ürünün sofraya güvenle ulaştığında sürecin tamamlandığını ifade ederek, güvenilir gıda alanında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Yumaklı, "1 Temmuz itibarıyla hayata geçirdiğimiz B-Reçete sistemiyle, bitki koruma ürünlerinde yeni bir dönemi başlattık. Hedefimiz belli, daha bilinçli kullanım, daha az pestisit, daha sağlıklı üretim ve daha güvenilir gıda" diye konuştu.