Tarımda zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 84,34 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,31 yükseldi. Endekste yıllık artış yüzde 18,81 olarak gerçekleşirken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 35,12 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE sonuçlarını açıkladı. Verilere göre endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,31, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,12 arttı.

SEKTÖRLERDE FARKLI YÖNLERDE DEĞİŞİM

Sektör bazında aylık değişimler incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,52 artış görüldü. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ile balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 0,82 yükseliş kaydedildi. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 1,66 azalış gerçekleşti.

Ana gruplar arasında da farklı oranlarda değişimler yaşandı. Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde bir önceki aya göre yüzde 0,62 düşüş görülürken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,67 artış kaydedildi.

SEBZE VE KAVUN-KARPUZ GRUBU YILLIK ARTIŞTA ÖNE ÇIKTI

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 84,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti. Aylık değişimde ise en yüksek düşüş yüzde 13,61 ile tropikal ve subtropikal meyveler alt grubunda görüldü.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır