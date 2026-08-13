FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tarımda zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 84,34 arttı

Tarım ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 2,31 artarken yıllık artış yüzde 18,81 oldu. En yüksek yıllık artış sebze ve kavun-karpuz grubunda görüldü.

Tarımda zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 84,34 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,31 yükseldi. Endekste yıllık artış yüzde 18,81 olarak gerçekleşirken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 35,12 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE sonuçlarını açıkladı. Verilere göre endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,31, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,12 arttı.

Tarımda zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 84,34 arttı 1

SEKTÖRLERDE FARKLI YÖNLERDE DEĞİŞİM

Sektör bazında aylık değişimler incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,52 artış görüldü. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ile balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 0,82 yükseliş kaydedildi. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 1,66 azalış gerçekleşti.

Ana gruplar arasında da farklı oranlarda değişimler yaşandı. Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde bir önceki aya göre yüzde 0,62 düşüş görülürken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,67 artış kaydedildi.

Tarımda zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 84,34 arttı 2

SEBZE VE KAVUN-KARPUZ GRUBU YILLIK ARTIŞTA ÖNE ÇIKTI

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 84,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti. Aylık değişimde ise en yüksek düşüş yüzde 13,61 ile tropikal ve subtropikal meyveler alt grubunda görüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekor seviyeye çıktı, 2,6 trilyon doları da aşabilir! IEA tarih verdiRekor seviyeye çıktı, 2,6 trilyon doları da aşabilir! IEA tarih verdi
106 milyar liralık devlet desteği! İlk 6 ayın bilançosu ortaya çıktı106 milyar liralık devlet desteği! İlk 6 ayın bilançosu ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Tarım ÜFE Sebze artış fiyat tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.