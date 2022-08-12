Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peki Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar haberimizde...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2022 YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"32 milyon 651 bin 947 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Tarımsal destek ödemeleri 12 Ağustos Cuma günü çiftçilerinhesaplarına aktarılacak.

Bakan Kirişci'nin paylaşımında destek ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, Uzman Eller Proje Desteği olarak 16 milyon 363 bin 857 lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği olarak 9 milyon 590 bin 978 lira, Et Regülasyon Desteği olarak 5 milyon 310 bin lira, Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteği olarak 1 milyon 387 bin 112 lira ödeme yapılacak.

