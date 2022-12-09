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Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Aralık ayı tarım destek paraları ne zaman yatacak? Çiftçilere 1,3 milyar liralık destek

09.12.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet tarafından çiftçilere tarımsal destek ödemeleri kapsamında çeşitli yardımlar yapılıyor. Bu ödenekten yararlanan vatandaşlar paraların ne zaman hesaplarına aktarılacağını araştırıyorlar. Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Aralık ayı tarım destek paraları ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Aralık ayı tarım destek paraları ne zaman yatacak? Çiftçilere 1,3 milyar liralık destek

Milyonlarca çiftçi tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Heyecanla beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den geldi. Kirişçi, 1 milyar 318 milyon 43 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. İşte tüm detaylar...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "1 milyar 318 milyon 43 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

tarım

Söz konusu paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
"Çiğ süt desteği 1 milyar 12 milyon 835 bin 588 lira, zeytinyağı desteği 45 milyon 789 bin 975 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 37 milyon 749 bin 145 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 18 milyon 423 bin 224 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 3 milyon 872 bin 130 lira, süt analiz desteği 103 milyon 699 bin 944 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 39 milyon 991 bin 933 lira, bireysel sulama hibe desteği 20 milyon 209 bin 517 lira, tiftik üretimi desteği 12 milyon 202 bin 251 lira, AR-GE desteği 3 milyon 347 bin 93 lira ve hayvan genetik kaynakları koruma desteği 19 milyon 922 bin 200 lira."

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