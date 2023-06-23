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TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ TARİHİ 2023: Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatırılacak, bugün mü? Bakan Yumaklı tarih verdi!

23.06.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapıldı. 2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemenin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatırılacak, bugün mü?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ TARİHİ 2023: Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatırılacak, bugün mü? Bakan Yumaklı tarih verdi!

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatırılacak? Merak edilen soru Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması ile yanıt buldu. Birçok kişi arama motorlarında "Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatırılacak, bugün mü?" gibi soruları araştırıyor. İşte, Tarımsal destek ödemeleri tarihi...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapıldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN 'TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ' VE 'ÇAY ALIM BEDELİ ÖDEMELERİ' İÇİN AÇIKLAMA

Bakan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."

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