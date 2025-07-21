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Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), mayısta yıllık bazda yüzde 31,8, aylık bazda yüzde 2,15 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta yükseldi

Buna göre, endeks mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,15, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 33,11 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,74, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,59 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,08, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 36,12 yükseliş görüldü.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Mayısta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 17,82 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 18,06 ile bina bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 55,83 ile veteriner harcamaları, yüzde 43,2 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük ve iki alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Mayısta bir önceki aya göre, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,24 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,79 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 5,1 ile malzemeler, yüzde 2,78 ile hayvan yemi olarak hesaplandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım
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