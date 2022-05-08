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Tarladan 2 liraya alınıyor! Tezgahta ise 10 lira: "Uygun fiyata marul almak isteyen gelsin tarladan alsın"

08.05.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tarlalarda marul hasadı başladı. Tarlada üreticiden 2 liraya alınan marul pazar ve marketlerde 10 liradan satılıyor. Üreticiler ise "Uygun fiyata marul almak isteyen üretici gelsin tarladan alsın, tarlada ürün uygun fiyata mevcut" diyor.

Tarladan 2 liraya alınıyor! Tezgahta ise 10 lira: "Uygun fiyata marul almak isteyen gelsin tarladan alsın"

Kestel ilçesi Dudaklı köyünde üreticiler ektikleri marulları hasat etmeye başladı. Bereketli Bursa ovasında yetişen ve her biri 1,5 kilo ağırlıkta olan marulları üreticiler tanesini 2 liradan satıyor. İriliğiyle ön plana çıkan marullar ise pazar ve marketlerde tanesi 10 liradan satılıyor. Tarlada uygun fiyata satılan marul 10 kilometre ötede market ve pazarda 3 ila 5 katı fiyatla satılıyor. Üreticiler ise bir sezon boyunca yetiştirdikleri ürünleri uygun fiyata satmalarına rağmen büyük farklarla tezgahlarda satıldığını öğrenince tepki gösteriyor.

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"GELİN TARLADAN ALIN" MESAJI

Marul hasadının 15 gün önce başladığı ifade eden Dudaklı köylü üreticiler, "Tarlada marulu biz 2 ila 3 liradan satıyoruz. Ama bizden alınan marul tezgahta 10 ila 12 liradan satılmakta, uygun fiyata marul almak isteyen üretici gelsin tarladan alsın, tarlada ürün uygun fiyata mevcut" dedi. (İHA)

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Bursa
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