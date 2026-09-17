Motorine büyük zam geldi: 100 TL'yi aştı! 17 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki hareketle değişmeye devam ederken son olarak motorine yeni bir zam daha geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 17 Eylül 2026 Perşembe ne kadar? İşte motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 17 Eylül 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ! 100 TL'Yİ AŞTI

Beklenen zam gece yarısı gerçekleşti ve motorine 4,68 TL zam geldi. Motorin fiyatları 100 TL'yi aşarken Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak gibi illerde 103,20 TL seviyesine geldi. Böylece motorinde tabelalarda üç haneli fiyatları görülmeye başlandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.40 TL

Motorin: 100.40 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.20 TL

Motorin: 100.20 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.30 TL

Motorin: 101.50 TL

LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.60 TL

Motorin: 101.80 TL

LPG: 34.99 TL