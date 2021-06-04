Tarsim sigorta hasar ödeme ücreti ne kadar? Tarsim müşterek sigorta ve muafiyetler ile ilgili detaylar...

Sigortacının üstlenmekte olduğu riskleri belirli bir oranda kısıtlayıp, sigorta priminin ucuzlatılmasını amaçlamış olan uygulamalara verilen isim olan hasar ödeme ücreti, yaşanacak olan bir hasar halinde sigortalının lehine olmaktadır. Peki Tarsim sigorta hasar ödeme ücreti ne kadar?

TARSİM SİGORTA HASAR ÖDEME ÜCRETİ NE KADAR? TARSİM HASAR ÖDEME ÜCRETİ...

Olası şekilde gerçekleşen bir hasar durumunda, sigortalının hasarını tam olarak almaması sonucunu doğurduğu için sigortalı tarafından olumsuz ve dezavantajlı bir uygulama şeklinde algılanmasına karşın, söz konusu muafiyet ve müşterek sigorta uygulamaları sigorta prim fiyatlarını ödenebilecek uygun düzeye indirmesi, doğal afet sigortaları söz konusu olduğunda da bütün tüm üreticilerin sigorta yaptırabilmesini sağlayabilmesi gibi sebeplerden dolayı sigortalının lehine yapılan uygulamalardır.

Muafiyet nedir?



Muafiyet, poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi ya da belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesi durumudur.