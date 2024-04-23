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Tasarruf tedbirleri nedeniyle giyim yardımı kesildiği iddia edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.04.2024 14:35
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Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan son dakika açıklamada, “Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Tasarruf tedbirleri nedeniyle giyim yardımı kesildiği iddia edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda tasarruf kapsamından koruyucu giyim yardımlarının kesildiği yönündeki kamuoyundaki haberleri yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Mevzuata uygun olarak söz konusu yardımların yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşların ve sendikaların üst normlarla çizilen çerçeveyi genişletmesi mümkün bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin de ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi ve gerekli yaptırımlara tabi olmaları hukuk devletinin bir gereğidir. Bunun dışında yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.” denildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı giyim yardım
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