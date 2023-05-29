TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 29 Mayıs 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları ne? Çalışmalar tamamlandı!

Taşerona kadroda son durum kamu kurumlarında çalışan işçiler tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs’ta sandık başına gidildi. Taşerona kadro konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadroda son durumu aktardı.

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro konusunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselmesi ve bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasının ardından geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren kanuna göre; muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay konuya dair yaptığı son açıklamada ""Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

TAŞERONA KADRODA SON DURUM NE?

Bakan Vedat Bilgin 1 milyon işçiye daha önceki yıllarda kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

