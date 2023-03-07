TAŞERONA KADRO SON DAKİKA haberleri 7 Mart 2023: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte son durum...

Taşerona kadro ile ilgili son dakika haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuya dair yaptığı yeni açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen kişiler tarafundan merak edildi. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Meclis 28 Şubat'ta mesaiye başladı. Milyonların merakla beklediği EYT Resmi Gazete’de yayımlandı. Şimdi gözler 90 bin işçi için büyük önem arz eden taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. İşte 7 Mart 2023 Salı günü itibarıyla taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro konusunda yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandıktan sonra 90 bin taşerona kadro konusu Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Meclis Genel Kurulu öncesinde Taşerona kadro düzenlemesinin kapsamı ve şartları da netleşecek.

EYT ve deprem bölgesinde yapılacak adımların ardından şu sıralar vergi affı gündemde yer alıyor. Konunun ardından 90 bin işçiye kadro verilmesine ilişkin yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önce kadro verildiğini anımsatmıştı.

Bakan Bilgin, o dönem düzenlemeden 90 bin işçinin faydalanamadığının altını çizip " 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Taşerona kadro çalışmaları sona erdikten sonra Meclis'te görüşülecek.

Meclis Başkanlığı’nda görüşüldükten sonra milletvekillerinin imzası ile birlikte yasa tasarı kabul edilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.





