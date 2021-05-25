Taşerondan kadroya geçenlere ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar

Taşerondan kadroya geçenlerin gözdü diğer işçiler gibi zam pazarlığına çevrilmiş durumda. 2021-2022 döneminde işçilere verilecek zammın belirlenmesi için Türk İş ve Hak İş ortak taleplerini belirledi. Taleplerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulmasıyla birlikte işçiler için zam pazarlık süreci de başlayacak.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Taşerondan kadroya geçenlere ne kadar zam yapılacağı, diğer işçileri de kapsayan zam pazarlıklarının ardından belli olacak. Geçtiğimiz gün Türk İş ve Hak ortak taleplerini belirledi, şimdi gözler taleplerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulmasının ardından yaşanacak gelişmelere çevrildi.

Geçtiğimiz dönem sözleşme döneminde gerçekleştirilen görüşmeler 200 bin civarında işçiyi kapsarken, bu dönem taşerondan kadroya geçen işçilerle birlikte bu sayı 700 bin işçiyi aştı.

Bu nedenle de çok sayıda üyeyi temsil etmek durumunda kalan Türk-İş ve Hak-İş beraber hareket etme kararı aldı. Hazırlanan komisyonlar ile üye sendikaların görüş ve taleplerini derleyen konfederasyonlar, mali ve sosyal hakların bulunduğu talepleri de ortaya çıkarmış oldu.