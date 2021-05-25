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Taşerondan kadroya geçenlere ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar

25.05.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşerondan kadroya geçenlere ne kadar zam yapılacağı, yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin ardından belli olacak. Geçtiğimiz dönem 200 bin civarındaki işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmeler bu yıl taşerondan kadroya geçenlerle birlikte yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendirecek. Görüşmelerin ardından zam oranları belli olacak.

Taşerondan kadroya geçenlere ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar

Taşerondan kadroya geçenlerin gözdü diğer işçiler gibi zam pazarlığına çevrilmiş durumda. 2021-2022 döneminde işçilere verilecek zammın belirlenmesi için Türk İş ve Hak İş ortak taleplerini belirledi. Taleplerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulmasıyla birlikte işçiler için zam pazarlık süreci de başlayacak.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Taşerondan kadroya geçenlere ne kadar zam yapılacağı, diğer işçileri de kapsayan zam pazarlıklarının ardından belli olacak. Geçtiğimiz gün Türk İş ve Hak ortak taleplerini belirledi, şimdi gözler taleplerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulmasının ardından yaşanacak gelişmelere çevrildi.

Geçtiğimiz dönem sözleşme döneminde gerçekleştirilen görüşmeler 200 bin civarında işçiyi kapsarken, bu dönem taşerondan kadroya geçen işçilerle birlikte bu sayı 700 bin işçiyi aştı.
Bu nedenle de çok sayıda üyeyi temsil etmek durumunda kalan Türk-İş ve Hak-İş beraber hareket etme kararı aldı. Hazırlanan komisyonlar ile üye sendikaların görüş ve taleplerini derleyen konfederasyonlar, mali ve sosyal hakların bulunduğu talepleri de ortaya çıkarmış oldu.

Sendikaların talepleri bakanlığa sunmasının ardından başlayacak müzakere ve pazarlık sürecinin temmuz ayında sonuca bağlanması bekleniyor.

Taşerondan kadroya geçenlere ne kadar zam yapılacakk

DİĞER TALEPLER

Sözleşme pazarlıkları içinde işçilerin ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte diğer talepler de oldukça önemli konular. Bu kapsamda özellikle taşerondan kadroya geçenlere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçileri zorunlu emeklilik uygulamasının sona ermesi taleplerinin üzerinde duruluyor.

Diğer yandan sağlık kurumlarında çalışan işçilere ek ödeme yapılması talebi de diğer taleplerle birlikte listelenmiş vaziyette.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sürecin başlaması için, taleplerin kısa zaman içinde bakanlığa sunulması bekleniyor.

Diğer yandan bu sözleşmelerin sonucunda ortaya çıkacak tablo, kamu kurumlarında görev yapan 3,5 milyon memur ve sayıları 5,5 milyonu bulan memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranları üzerinde etkili olması tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
taşeron
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