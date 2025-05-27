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Taşıdığı risk: Yangın ve yanık! Çocuklarınızı bundan uzak tutun, Bakanlık harekete geçti... Piyasadan toplatılıyor

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atma ihtimali olan ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından toplatılıyor. Sahada denetimlere sıkı bir şekilde devam eden Bakanlık, son olarak uçucu gazla doldurulan balonlar da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne ekledi. Bakanlığın helyum gazını listeye ekleme nedeni ise detaylı olarak aktarıldı.

Taşıdığı risk: Yangın ve yanık! Çocuklarınızı bundan uzak tutun, Bakanlık harekete geçti... Piyasadan toplatılıyor
Ezgi Sivritepe

Bakanlıklar vatandaşların sağlığını ön planda tutarak sahada denetimlerine devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıde sektöründe göz açtırmazken Ticaret Bakanlığı, kırtasiye eşyalarından giyime kadar birçok alanda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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HELYUM GAZI KULLANMAMIŞLAR...

Özellikle çocuklara yönelik ürünler Bakanlığın listesine girerken son olarak uçucu gazla doldurulan balonlar da GÜBİS'te yerini aldı.
Bakanlığın denetimde balonların içine helyum dışında başka bir uçucu gazın doldurulduğu tespit edildi. GÜBİS'te ürünlerin taşıdığı riskler olarak yangın ve yanıklar olarak belirtildi.

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23 Mayıs tarihinde alınan önlemler neticesinde uçucu gazla doldurulan balonların piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
balon Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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