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Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi ertelendi! Yeni tarih belli oldu

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulamaya geçiş tarihi ertelendi. Sistemin devreye alınması için yeni tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlenirken, bankalarla teknik entegrasyon çalışmaları da sürüyor.

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi ertelendi! Yeni tarih belli oldu
Aleyna Türkmen

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında uygulanması planlanan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu hale geleceği tarihi yeniden düzenledi. Buna göre sistemin devreye alınması için belirlenen tarih 1 Aralık 2026 olarak değiştirildi.

Düzenlemeyle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımının ve teknik altyapı çalışmalarının daha kolay ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir entegratörün belirlenmesine yönelik de değişiklik yapıldı.

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi ertelendi! Yeni tarih belli oldu 1

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN TARİHİ YENİDEN BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulamaya geçiş tarihinin 1 Aralık 2026'ya ertelendiğini açıkladı.

Bakanlığın taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin yönetmelik değişikliği hakkında yaptığı açıklamada, uygulamanın hangi amaçlarla hayata geçirileceği belirtildi. Açıklamada, "Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür" denildi.

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi ertelendi! Yeni tarih belli oldu 2

TEKNİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakanlık, sistemin kullanıma açılabilmesi için gerekli teknik hazırlıkların TKGM ile iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği halinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapı hazırlanmış olup bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, ilgili paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla yapılacak Yönetmelik değişikliğiyle sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 01.12.2026 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır."

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi ertelendi! Yeni tarih belli oldu 3

ENTEGRATÖR BELİRLENECEK, PİLOT UYGULAMA BAŞLAYACAK

Yeni düzenlemeyle yalnızca uygulama tarihi değiştirilmedi. TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında gerçekleştirilecek veri paylaşımı ve teknik altyapının kurulmasına ilişkin sürecin hızlandırılması için de yeni bir adım atıldı.

Açıklamada, "Ayrıca, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ödeme satış
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