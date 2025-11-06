FİNANS

Taşıt kredisi nedir, nasıl hesaplanır?

Bir tarafın diğer tarafa borçlanması temelinde yapılan kredi işlemlerinde alacaklı taraf banka ya da bir finans kurumu olabilir. Geri ödeme şartı ile bankadan kredi alan kişinin gereksinimine, vade süresine, taksit sayısına gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak farklı kredi türleri bulunmaktadır.

Ferhan Petek

Çok yönlü sözleşmeler olan kredi sözleşmelerinde, talep edilen kredinin türü, hangi ihtiyaca karşılık istendiği, ödeme süresi, taksit sayısı ve taksit tutarları, kredi ödeme planı, vade süresi gibi birçok ayrıntı yer almalıdır. İki tarafın karşılıklı ve yazılı olarak anlaşmalarına bağlı bir şekilde yapılan ödeme planlarında ya da vade sürelerinde değişiklik mümkün olabilmektedir. Ancak bu değişikliklerin de bazı şartları olur. Hukuki olarak da geçerliliği bulunan kredi sözleşmeleri çoğu zaman kefil ya da teminat talebi de içerebilmektedir. Bu tür durumların da sözleşmede yazılı olarak ifade edilmesi gerekmektedir.

Kredi türlerinden bazıları şunlardır:

  • Bayram kredisi
  • İhtiyaç kredisi
  • Konut kredisi
  • Araç ya da taşıt kredisi
  • Evlilik kredisi
  • Öğrenci kredisi
  • İpotekli ihtiyaç kredisi
  • Esnaf kredisi

Kullanım amaçlarına göre, kredi alıcısının ya da kredinin niteliğine göre, kurumsallığına göre, teminata göre, vadesine göre değişkenlik gösterebilen kredi türleri bireysel, kurumsal ve tarım krediler olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilirler. Kredi türleri arasında özellikle bireysel müşteriler tarafından en sık tercih edilen kredi türü ihtiyaç kredisidir. İhtiyaç kredisi, herhangi bir nedene bağlı olarak dolayısıyla nakit ihtiyacı oluşan kişiler tarafından tercih edilir. Az miktarlarda alınabilen bu kredi türünün faiz oranları da diğer kredi türlerine göre daha düşük olarak bilinir.

Taşıt kredisi nedir?

Taşıt kredileri, sıfır bir araç ya da ikinci el bir araç almak isteyen kişilerin bütçeleri yetmediği zaman bankalar ya da finans kuruluşları aracılığı kredi almalarıdır. Alınan kredi miktarı sadece belirtilen gerekçeye göre harcanmalı ve kredi türüne göre yalnızca araç satın alınmalıdır. Araç satın alırken gereksinim duyulan finansal kaynak için bankadan taşıt kredisi talep edilir. Talep banka tarafından değerlendirilir ve çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak kredinin verilip verilmeyeceği açıklanır.

Bankaların ve finans kurumlarının kendi çalışma politikalarına göre çeşitli şartlar da değişiklik olsa da genel olarak taşıt kredisi alma şartları şunlardır:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kredi notunda risk bulunmaması
  • Gelir durumunun beyan edilmesi
  • Araca rehin konma durumunu teminat olarak kabul etmek

Taşıt kredisinin başat şartlarından biri rehin ve teminat işlemleridir. Kişinin aldığı krediyi ödeyememesi olasılığına karşı bu kredi miktarı ile alacağı aracı baştan rehin olarak bankaya vermiş sayılır.

Taşıt kredisi nasıl hesaplanır?

Araç kredisi almak için ilk adım bankaya ya da bir finans kurumuna talepte bulunmaktadır. Banka talebi değerlendirme sürecinde kişiden bazı belgeler ve teminatlar isteyebilir. Kredi alacak olan kişinin kredi geçmişi ve finansal geçmişi değerlendirilir ve talep kabul ya da reddedilir. Kişiden kredi başvurusu yaparken şu belgeler istenir:

  • Araç faturası ve ruhsatı
  • Kimlik fotokopisi
  • Gelir belgesi
  • Kredi sahibi adına düzenlenmiş olan bir fatura
  • Satın alınan araç ikinci el bir araçsa noter onaylı satış belgesi
  • İkametgah belgesi

Taşıt kredisi hesaplamak için bankaların kredi hesaplama araçları kullanılabilir. Buna göre kredi tutarı, taksit sayısı, araç durumu, varsa araç bilgileri gibi bilgiler ilgili kutucuklara yazılır ve ilerlenerek kredi ile ilgili vade sayısı taksit tutarı gibi bilgiler görüntülenir.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi içermez.

Anahtar Kelimeler:
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

