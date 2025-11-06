Taşıt kredisi nedir, nasıl hesaplanır?

Çok yönlü sözleşmeler olan kredi sözleşmelerinde, talep edilen kredinin türü, hangi ihtiyaca karşılık istendiği, ödeme süresi, taksit sayısı ve taksit tutarları, kredi ödeme planı, vade süresi gibi birçok ayrıntı yer almalıdır. İki tarafın karşılıklı ve yazılı olarak anlaşmalarına bağlı bir şekilde yapılan ödeme planlarında ya da vade sürelerinde değişiklik mümkün olabilmektedir. Ancak bu değişikliklerin de bazı şartları olur. Hukuki olarak da geçerliliği bulunan kredi sözleşmeleri çoğu zaman kefil ya da teminat talebi de içerebilmektedir. Bu tür durumların da sözleşmede yazılı olarak ifade edilmesi gerekmektedir.

Kredi türlerinden bazıları şunlardır:

Bayram kredisi

İhtiyaç kredisi

Konut kredisi

Araç ya da taşıt kredisi

Evlilik kredisi

Öğrenci kredisi

İpotekli ihtiyaç kredisi

Esnaf kredisi

Kullanım amaçlarına göre, kredi alıcısının ya da kredinin niteliğine göre, kurumsallığına göre, teminata göre, vadesine göre değişkenlik gösterebilen kredi türleri bireysel, kurumsal ve tarım krediler olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilirler. Kredi türleri arasında özellikle bireysel müşteriler tarafından en sık tercih edilen kredi türü ihtiyaç kredisidir. İhtiyaç kredisi, herhangi bir nedene bağlı olarak dolayısıyla nakit ihtiyacı oluşan kişiler tarafından tercih edilir. Az miktarlarda alınabilen bu kredi türünün faiz oranları da diğer kredi türlerine göre daha düşük olarak bilinir.

Taşıt kredisi nedir?

Taşıt kredileri, sıfır bir araç ya da ikinci el bir araç almak isteyen kişilerin bütçeleri yetmediği zaman bankalar ya da finans kuruluşları aracılığı kredi almalarıdır. Alınan kredi miktarı sadece belirtilen gerekçeye göre harcanmalı ve kredi türüne göre yalnızca araç satın alınmalıdır. Araç satın alırken gereksinim duyulan finansal kaynak için bankadan taşıt kredisi talep edilir. Talep banka tarafından değerlendirilir ve çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak kredinin verilip verilmeyeceği açıklanır.

Bankaların ve finans kurumlarının kendi çalışma politikalarına göre çeşitli şartlar da değişiklik olsa da genel olarak taşıt kredisi alma şartları şunlardır:

18 yaşını doldurmuş olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kredi notunda risk bulunmaması

Gelir durumunun beyan edilmesi

Araca rehin konma durumunu teminat olarak kabul etmek

Taşıt kredisinin başat şartlarından biri rehin ve teminat işlemleridir. Kişinin aldığı krediyi ödeyememesi olasılığına karşı bu kredi miktarı ile alacağı aracı baştan rehin olarak bankaya vermiş sayılır.

Taşıt kredisi nasıl hesaplanır?

Araç kredisi almak için ilk adım bankaya ya da bir finans kurumuna talepte bulunmaktadır. Banka talebi değerlendirme sürecinde kişiden bazı belgeler ve teminatlar isteyebilir. Kredi alacak olan kişinin kredi geçmişi ve finansal geçmişi değerlendirilir ve talep kabul ya da reddedilir. Kişiden kredi başvurusu yaparken şu belgeler istenir:

Araç faturası ve ruhsatı

Kimlik fotokopisi

Gelir belgesi

Kredi sahibi adına düzenlenmiş olan bir fatura

Satın alınan araç ikinci el bir araçsa noter onaylı satış belgesi

İkametgah belgesi

Taşıt kredisi hesaplamak için bankaların kredi hesaplama araçları kullanılabilir. Buna göre kredi tutarı, taksit sayısı, araç durumu, varsa araç bilgileri gibi bilgiler ilgili kutucuklara yazılır ve ilerlenerek kredi ile ilgili vade sayısı taksit tutarı gibi bilgiler görüntülenir.

