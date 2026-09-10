Tatil planı yapanlar dikkat: En ucuz ve en pahalı ülkeler belli oldu

Seyahat planı yaparken uçak bileti ve konaklama ücretlerinin yanı sıra gidilecek ülkedeki günlük yaşam maliyetleri de bütçenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yeme-içmeden ulaşıma, konaklamadan aktivitelere kadar yapılan bazı harcamalar ülkelere göre önemli ölçüde değişirken bazı destinasyonlar daha ekonomik seçenekler sunuyor.

SEYAHAT BÜTÇESİNDE GÜNLÜK HARCAMALAR ÖNE ÇIKIYOR

Tatil öncesinde bütçe belirleyen gezginler için destinasyondaki ortalama günlük harcalama miktarı dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Aynı bütçeyle bazı ülkelerde daha uzun süre konaklamak mümkün olurken yüksek yaşam maliyetlerini sahip destinasyonlarda seyahat giderleri artabiliyor.

ÜLKELER HARCAMA DÜZEYİNE GÖRE AYRILIYOR

Ekonomimde yer alan habere göre, gezginlerin deneyimleri ve ortalama günlük harcamaları dikkate alınarak hazırlanan değerlendirmede bütçe seviyelerine göre ucuz, orta ve pahalı seçenekler olarak üçe ayrılıyor.

Konaklama, yeme-içme ve aktiviteler için ayrılması gereken bütçenin farklılaşması seyahat edecek ülkenin seçiminde de belirleyici olabiliyor.

Seyahat için ayrılan bütçeye göre gezginleri tercih edebileceği en ucuz, orta bütçeli ve pahalı destinasyonlarda bazıları şöyle;