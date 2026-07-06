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Tatil planları yaparken dolandırılmayın! Kritik uyarı geldi

Yazın gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi tatil planı yapıyor. Bununla birlikte sahte villa, bungalov ve otel ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılık da artıyor. Avukat Esra Betül Türkalp, konuya ilişkin yaptığı açıklamada özellikle IBAN'a ödeme talep edilen rezervasyonlara karşı uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Tatil planları yaparken dolandırılmayın! Kritik uyarı geldi

Okulların tatile girmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte tatil ve balayı planları yapan vatandaşlara kritik uyarı geldi. Uzmanlar, yaz aylarında sahte villa, bungalov ve otel ilanları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında ciddi artış yaşandığını belirtirken, özellikle IBAN'a ödeme istenen rezervasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği noktasında ise uyarıda bulundu.

"CAZİP FİYATLAR VE PROFESYONEL GÖRÜNEN İLANLAR NEDENİYLE GÜVEN DUYULUYOR"

Tatil sezonunda artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çeken Avukat Esra Betül Türkalp, "Okulların tatile girmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte tatil, balayı planları hız kazanırken dolandırıcılara karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Yaz döneminde özellikle sahte villa, bungalov ve otel ilanları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında ciddi bir artış görüyoruz. Vatandaşlar çoğu zaman cazip fiyatlar ve profesyonel görünen ilanlar nedeniyle güven duyuyor, ödeme yapıyor ancak tatil zamanı geldiğinde ortada ne rezervasyon ya da ulaşılabilecek bir muhatap kalıyor. Son dönemde en sık karşılaştığımız yöntemlerden biri güvenilir rezervasyon sitelerini taklit eden oltalama siteler. Dolandırıcılar, bilinen platformların neredeyse birebir aynısı olan internet sitelerini hazırlayarak tüketicide bir güven oluşturuyor. Vatandaş rezervasyon yapmak istediğinde sistem üzerinden ödeme almak yerine çeşitli bahanelerle IBAN'a havale veya EFT yapması isteniyor. Ödeme gerçekleştirildikten sonra ilan kaldırılıyor, telefonlar kapanıyor ve iletişim tamamen kesiliyor. Hukuki süreçte yaptığımız incelemelerde söz konusu ilanın gerçekte orijinal platformlarda hiç bulunmadığını sıklıkla tespit ediyoruz. Bu nedenle özellikle IBAN üzerinden doğrudan ödeme talep edilmesi en önemli risk göstergelerinden birisi. Rezervasyon yapılan sitenin gerçekten o platforma ait olup olmadığını mutlaka kontrol edilmeli. Mümkün olduğunca güvenli ödeme altyapıları kullanılmalı" dedi.

Tatil planları yaparken dolandırılmayın! Kritik uyarı geldi 1

"PARA IBAN'A GÖNDERİLDİKTEN SONRA İLAN KALDIRILIYOR"

Yaygın yöntemin kapora dolandırıcılığı olduğuna dikkat çeken Avukat Esra Betül Türkalp, "Vatandaş sosyal medya hesabında veya bir ilan platformunda beğendiği villa, bungalov ya da otel için iletişime geçtiğinde yerin çok yoğun olduğu, son odanın kaldığı, rezervasyonun kaçırılmaması gerektiği söylenerek kapora göndermesi isteniyor. Kapora yine şahsi bir IBAN'a gönderildikten sonra ilan kaldırılıyor, hesap kapanıyor ve dolandırıcıya bir daha ulaşılamıyor. Maalesef özellikle balayı yapan çiftlerin, yaz tatili için aylar önce erken rezervasyon yapan ailelerin bu yöntemle sık sık dolandırıldığına şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.

"TATİLSİZ KALMAMAK,BORÇLU DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN ÖDEME YAPMADAN ÖNCE GEREKLİ KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİN"

İşlemlerden önce yapılması gereken noktalara değinen Türkalp, "Tatil rezervasyonu yapmadan önce mutlaka işletmenin gerçekte faaliyette olup olmadığı araştırılmalıdır. Adresi, sabit telefon numarası, şirket bilgileri ve kullanıcı yorumları doğrulanmalıdır. Mümkünse tesis doğrudan aranarak rezervasyon teyidi alınmalı, yalnızca güvenli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan görüşmelerle yetinilmemeli. Güvenilir ve kurumsal rezervasyon platformları tercih edilmeli. Yazılı rezervasyon belgesi veya sözleşme olmadan ödeme yapılmamalıdır. Dolandırıcılar, tatil heyecanını ve uygun fiyat arayışını fırsata çevirmekte. Piyasa değerinin çok altında sunulan teklifler, yalnızca IBAN'a ödeme talep edilmesi, ödeme açıklamasının boş bırakılmasının istenmesi veya sistem arızalı, komisyon çıkıyor gibi gerekçelerle ödeme yöntemlerinden kaçınılması ciddi bir risk işareti. Birkaç dakikalık araştırma ve doğrulama hem maddi kayıpların hem de uzun zamandır hayalini kurduğunuz tatilin hüsranla sonuçlanmasının önüne geçebilir. Tatil planı yaparken hem tatilsiz kalmamak, hem de borçlu duruma düşmemek için ödeme yapmadan önce mutlaka gerekli kontrolleri gerçekleştirin" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tatil IBAN dolandırıcı
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