Tatil sezonu başlamadan uyarı geldi: 'Ucuz görürseniz şüpheyle yaklaşın'

Tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaş da erken rezervasyon için harekete geçti. Tüketici Hakları Derneği ise tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

Tatil sezonu başlamadan uyarı geldi: 'Ucuz görürseniz şüpheyle yaklaşın'

Tüketiciler, tatil sezonunun yaklaşmasıyla, turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleriyle karşılaşıyor.

Bunun yanı sıra, kötü niyetli kişiler tarafından, sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin, internet sitelerinin fotoğraf ve isimleri kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle, tüketiciler mağdur ediliyor. Bu nedenle tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin, mağduriyet yaşamamak için bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor.

Tatil sezonu başlamadan uyarı geldi: Ucuz görürseniz şüpheyle yaklaşın 1

"İŞLETME BELGELERİ MUTLAKA SORGULANMALI"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son yıllarda dijital platformlar üzerinden yürütülen tatil dolandırıcılığına karşı vatandaşların, çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Tatile çıkmanın, dinlenme ve yenilenme yolu olduğunu ancak dikkatsiz adımların maddi kayıplara yol açabileceğine işaret eden Kılıç, tüketicilerin "güvenli rezervasyon" yol haritasına uymaları gerektiğini vurguladı. Tüketicilerin "çok ucuz" gibi görünen ancak gerçekliği olmayan paketlerle kandırıldığına dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

Tatil sezonu başlamadan uyarı geldi: Ucuz görürseniz şüpheyle yaklaşın 2

"Tüketicilerimiz tatil planlarken, maalesef aldatıcı reklamların hedefi olabiliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden sunulan ve piyasa değerinin çok altında olan tekliflere, şüpheyle yaklaşılmalı. Dolandırıcılar, başka otellere ait lüks görselleri kullanarak, sahte web siteleri oluşturuyor. Bu sitelerin uzantıları, bazen orijinal sitelerle o kadar benzer oluyor ki fark etmek güçleşiyor. Vatandaşlarımız, hizmet alacakları acentenin veya otelin resmi kanallarını, işletme belgelerini mutlaka sorgulamalı."

"ŞAHSİ HESAPLARA PARA GÖNDERMEYİN"

Kılıç, ödeme yöntemleri konusunda uyarılarda bulunarak, kayıt dışı işlemlerin telafisinin zor olduğunu anlattı. Kapora alındıktan sonra bazı acentelerin ortadan kaybolabildiğini belirten Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En sık karşılaştığımız mağduriyetlerden biri de kaporaların şirket hesabı yerine, şahsi IBAN numaralarına EFT yapılması. Tüketicilerimize tavsiyemiz, ödemelerini mümkünse kredi kartı ile yapmaları. Bu hem işlemin kayıt altında kalmasını sağlar, hem de bir sorun yaşandığında 'ters ibraz' gibi hakların kullanılmasına imkan tanır. Ayrıca, mutlaka yazılı sözleşme talep edilmeli, bu sözleşmede otelin adı, konumu, tarih ve hizmet kapsamı net bir şekilde yer almalı."

Tatil sezonu başlamadan uyarı geldi: Ucuz görürseniz şüpheyle yaklaşın 3

Kılıç, reklamlarda yer alan her bilginin hukuken bağlayıcı olduğuna değinerek, tüketicilerin gördükleri ilanın, broşürün veya internet sayfası görselinin bir kopyasını alması gerektiğini aktardı. Bu görsellerin, ileride yaşanabilecek bir uyuşmazlıkta en güçlü delil niteliği taşıdığının altını çizen Kılıç, otelin konumunun, yıldız sayısının ve yemek hizmetleri gibi detayların netleşmeden ödeme yapılmaması gerektiğini bildirdi.

"186 BİN LİRA ÜSTÜ UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİ ARABULUCUSUNA BAŞVURULMALI"

Mağduriyet yaşanması durumunda, izlenecek yasal yollar hakkında bilgi veren Kılıç, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz bir sorun yaşadığında, haklarını aramaktan çekinmemeli. Bu yıl için belirlenen limitlere göre, 186 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda, tüketicinin ikamet ettiği yerdeki tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekiyor. Eğer mağduriyet tutarı, bu tutarın üzerindeyse hakem heyetine değil, tüketici arabulucusuna başvuru yapılması yasal bir zorunluluktur."

Kılıç, Tüketici Hakları Derneği olarak web siteleri üzerinden, tüketicilere her türlü yardım ve rehberliği sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

