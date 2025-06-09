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Tatilcilerin geri dönüşünde kilometrelerce kuyruk oluştu! Binlerce araç aynı anda girmişti, şimdi evlerine dönmek için trafikteler

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Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu başladı. Arefe günü tatil beldelerinde trafik hareketliliği artmıştı bayramın son günü ile beraber geri dönüşler de başladı. Muğla, Fethiye gibi tatil beldelerinde trafik yoğunluğu ise gözlemlendi. Marmaris-Gökova Kavşağı'nda araç trafiğinin kuyruğu 7 kilometre oldu.

Bayram tatilinin bitmesi ile tatilcilerin geri dönüş hareketliliği de başladı. Ege kıyılarından Akdeniz'e kadar tatilcilerin yoğunlukları gözlemlenirken şehir çıkışlarında oluşan trafikler kameralara yansıdı.

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Bayram tatili için Güney Ege'nin önemli turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin oluşturduğu trafik gözle gözlemleniyor. Oluşan trafiği kontrol altına almak için ise trafik polisleri çalışmalara devam ediyor.

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Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda, Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluğa neden oldu. Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

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Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris ve Datça'da Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçti. Dönüş hareketliliği özellikle Marmaris-Gökova Kavşağı arasında yoğun trafiğe neden oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

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87 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI!

Gökova Kavşağı ile Gökçe Mahallesi arasında yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu. Bayram süresince Marmaris ve Datça'ya 87 bin araç giriş yaptı. Tatilcilerin aynı anda dönüşe geçmesi nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. Gökova Kavşağı, yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri oldu. Marmaris'ten itibaren başlayan araç kuyruğu Gökçe Mahallesi ile Gökova Kavşağı arasında yoğunluk oluştu.

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TRAFİK EKİPLERİ DENETİMDE

Araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri bölgede denetimlerini artırarak akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları, emniyet şeridini ihlal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dönüş yolculuğu başlarken, son 24 saat içinde Bodrum'dan 15 binden fazla aracın çıkış yaptığı öğrenildi. Bodrum'un bayram tatili boyunca nüfusunun katbekat arttığı ve otellerde doluluk oranlarının üst seviyelere ulaştığı bildirildi.

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24 SAATTE 15 BİNDEN FAZLA ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Tatilinin sona ermesiyle, ilçeden ayrılmak isteyen vatandaşlar yollara döküldü. Tatil boyunca hem deniz hem kara trafiğinde hareketlilik yaşanırken, dönüş gününde yoğunluk daha da arttı. Bodrum-Milas karayolunda trafik yoğunluğu dikkat çekerken, son 24 saat içinde Bodrum'dan 15 binden fazla aracın çıkış yaptığı öğrenildi. İlçede araç trafiğinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri ise hem güvenlik hem de akıcılık açısından gerekli tedbirleri aldı.
AA-DHA-İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı tatil
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