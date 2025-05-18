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Tatilcilerin gözde adresinde büyük hayal kırıklığı: Çoğu otel müşteri kabul edemeyebilir! Facia eksikleri ortaya çıkardı

Kayakseverlerin her yıl gözde adresi olan Uludağ'da meydana gelen Kartalkaya Grand Kartal Otel faciasının ardından yapılan incelemelerde 20 otelden 16'sının çalışma ruhsatları ve turizm işletme belgeleri iptal edildi. Oteller karara itiraz etti ancak yeni sezona dek tüm eksiklerin giderilmesinin mümkün olmayabilir. Bu nedenle Uludağ'daki otellerin büyük bölümü önümüzdeki sezon müşteri kabul edemeyebilir.

Tatilcilerin gözde adresinde büyük hayal kırıklığı: Çoğu otel müşteri kabul edemeyebilir! Facia eksikleri ortaya çıkardı

Türkiye'nin "beyaz cenneti" faciayla birlikte adeta bir hayalet şehre döndü. 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında Grand Kartal Otel küle döndü ancak bununla birlikte bölgedeki diğer otellerin eksikleri de tespit edildi. Otellerin ruhsat ve belgelerinin iptal edilmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) yetkilileri, otellerin tesislerini yeni yapılmış gibi baştan sona yenilemesi gerektiğini ancak eski bina stokunun yoğun bulunduğu bölgede, yeni mevzuatların uygulanmasının istenmesi sonrası tesislerin sorunlar ile karşılaştığını söyledi.

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"BEYAZ CENNETTE" FACİA, EKSİKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Türkiye'nin ilk ve önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ, doğal güzelliğiyle kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak tanımlanıyor. 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de 36'sı çocuk, 78 kişinin öldüğü yangının ardından Uludağ'da da mart ayında 'Kervansaray Otel'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

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Yangınlar sonrası, kayak merkezlerindeki otel ve tesisler de mercek altına alındı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde incelemede bulundu. Yapılan denetimler sonrası birçok tesiste olası yangın ve felakete karşı eksiklikler tespit edilip, verilen süre içinde bunların giderilmesi için işletme sahiplerine tebligat gönderildi.

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Verilen süre içinde sorunları gidermeyen 16 otelin çalışma ruhsatları bağlı olduğu Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından, turizm işletmesi belgeleri de bakanlık tarafından iptal edildi. Bunun üzerine işletme sahipleri, alınan bu kararlar hakkında, ‘yürütmeyi durdurma kararı’ verilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

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GÜMTOB: BİZİ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) yetkilileri, Uludağ'da bulunan 16 marka otelin çalışma ruhsatı ve turizm işletme belgesinin iptal edilmesinin kendilerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.

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"OTELLERİN TESİSLERİNİ BAŞTA SONA YENİLEMESİ GEREKİYOR"

Otellerin tesislerini yeni yapılmış gibi baştan sona yenilemesi gerektiğini belirten yetkililer, eski bina stokunun yoğun bulunduğu bölgede, yeni mevzuatların uygulanmasının istenmesi sonrası tesislerin bu sorunlar ile karşılaştığını, otellerin yeni sezona kadar tüm eksikliklerini gidermesinin çok kolay gözükmediğini ve bu durumda yeni kayak sezonunda Uludağ’daki otellerin büyük bölümünün müşteri kabul edememe riski ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.

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YÜZ BİNLERCE TATİLCİ AĞIRLADI

Öte yandan Uludağ, kayak sezonun başladığı 15 Aralık 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında, kara yolu ve teleferik ile gelen 793 bin 26 tatilci ağırlarken, Milli Parklara ait gişelerden aynı dönemde 161 bin 610 araç geçiş yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. İddianameye göre, olay gecesi otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver, otelin dördüncü katında bulunan restoranda "grill plate" isimli elektrikli ızgarayı açtı. Yangının başlangıç anına kadar açık kalan cihazın, 3 termostatından ortada yer alan termostatın aşırı korozyona uğraması nedeniyle görevini yapmadığı ve bu sebeple cihazda aşırı ısınma gerçekleştiği belirlendi.

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Cihazdaki ısınma nedeniyle ızgara iletkenlerinde var olan aşınma ve yaşlanma gibi etkilerle kısa devre meydana geldi. Kısa devrenin akım kesici koruyucu elemanlar tarafından giderilememesi üzerine cihazın ızgara bölümündeki hayvansal yağların buharlaşması-yanması ile saat 03.17'de "showroom" diye tabir edilen "grill plate" cihazından küçük bir parlama ile iç haznenin alev almasıyla yangın başladı.

Yangın, 03.24'te "grill plate" haznesinden yakınında bulanan çöp kovasına ve oradan da LPG sağlanan hortuma sıçradı. Alevlerin hortumu eriterek LPG gazını yakmasıyla aşırı hızlanan yangın 03.26'da "kontrol edilebilir sınırların üstüne çıktı" ve alev rengi de mavileşmeye başladı. Sonrasında da tavanda kullanılan vernikli OSB ve ahşap dekorasyonda hızla gazlaşmaya, gazlaşma da aşırı dumanlanmaya ve hızla yanmaya sebebiyet verdi.

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Yangının ilk başladığı alandaki malzemelerin yapısı ve LPG'nin yanında mutfak personelinin kaçış için kullandıkları kapalı otoparka açılan kapıyı açık bırakmaları da yanmayı hızlandırdı. Ayrıca, merdiven ve asansör yapılarının yetersiz ve hatalı olması, gaz tahliyesi sisteminin bulunmaması nedeniyle yanıcı ve zehirli gazların hızla otelin üst katlarına yükselmesi, tüm koridorların zehirli duman ve yanıcı gazlarla dolmasına neden oldu.

Binanın yapısal elemanları arasında bulunan "ahşap lambri ve kaplamalar" da yangın sonucu oluşan yüksek sıcaklıktan ve ısıdan etkilenirken, pencere camları ani artan ortam sıcaklığının etkisiyle patlayarak gazları bina dışına taşıdı. Bu olay, binanın dış yüzeyinde bulunan ahşap giydirme malzemesini tutuşturarak alevlerin dış cephede yükselmesine yol açtı.

Otelin "acil durum eylem planının yetersiz olduğu" bildirilen iddianamede, şu tespitler yer aldı:
"Otel için acil durumlar arasında yangın hususunun da belirlendiği ancak düzenlenen acil durum eylem planının yetersiz olduğu, oluşturulan afet yönetim planında belirlenen yangın ekibi ve yangın durumundaki ilk yardım ekibinin yetersiz, tecrübesiz, eğitimsiz kişilerden oluşturulduğu, acil durum eylem planının içerik olarak da yetersiz olduğu, personele otelde yangın eğitimi verilmemesi nedeniyle personelin ne yapacaklarını bilemedikleri aksine otopark ana kapılarını açmaları nedeniyle yangının hızlanmasına neden oldukları, yangının büyüme aşamasında resepsiyon görevlisine ulaşan sesli veya görsel bir otomatik uyarının olmadığı, bu nedenle yangına görevli personelin müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları anlaşılmıştır."

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İddianamede, yangın gecesi otel mutfağında dört personelin sabah kahvaltısı hazırlamak için çalıştıkları, yangının ilk olarak 03.24'te fark edildiği, fark eden personelin diğer personele haber verdiği, ardından mutfak bölümünden ayrıldığı, 03.26'da jandarmanın, 03.27'de de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı tespitlerine yer verildi.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi Uludağ otel tatil Grand Kartal Otel
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