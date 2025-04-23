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Tavan bilet ücreti 1750 TL! İstanbul depremi sonrası THY'den açıklama 'İlave seferler' detayını duyurdu

23.04.2025 16:48
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İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ilden hissedilerek vatandaşlar arasında panik yarattı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında gerçekleşen deprem sonrası çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Depremin ardından bilet fiyatlarında güncelleme yapan Türk Hava Yolları (THY) yurt içi tavan bilet ücreti fiyatını 1750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Tavan bilet ücreti 1750 TL! İstanbul depremi sonrası THY'den açıklama 'İlave seferler' detayını duyurdu

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem oldu. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde deprem hissedilirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı atarken cadde, sokak ve parklarda yoğunluk oluştu. Bu süreçte THY'den de bilet ücretleriyle ilgili bir açıklama geldi. THY, yurt içi tavan bilet ücretini 1750 TL olarak belirledi.

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"YURT İÇİNDE TAVAN FİYATIMIZI 1750 TL OLARAK BELİRLEDİK"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız” dedi. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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