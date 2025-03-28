'Tavşan kanı çay' için bunu yaptılar! İçine katılanlar mide bulandırdı, meğer daha demli görünsün diye...

Kırmızı et, zeytinyağı, baharat, süt ürünleri gibi birçok ürün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş gıda listesine girdi. Bakanlık vatandaşın sağlığının korumak için saha tüm denetimlerini aralıksız sürdürürken aynı zamanda hangi üründe nasıl bir tahlike olduğunu da internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

ÇAYIN İÇİNDE GIDA BOYASI

Gıda ürünlerinde kullanılanlar adeta kan dondururken vatandaş güvenilir gıdaya ulaşmak için daha dikkatli alışveriş yapmaya başladı. Özellikler neredeyse tüm vatandaşların severek tükettiği, kahvaltılarda ve akşam yemeği sonrasında vazgeçilmez olan çayın içine katılanlar ise dikkat çekti.

Bu zaman kadar 6 çay markasının yer aldığı listede ürün sahiplerinin çaya gıda boyası karıştırdığı tespit edildi. 81 ilde yapılan denetimlerde hangi çay markalarında gıda boyasının tespit edildiği araştırılmaya başlandı.

İşte içerisinde gıda boyası tespit edilen markalar:



Gaziantep'in Şehitkamililçesinde bulunan Mahbuba Çay markalı Aktürk Sağlık Gıda Elektronik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi



İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ise Çay Süzerim (Çay Time) markalı üründe D.E.F Grup Hikmet Başarslan firmasına ait

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde Özakçay Karasevda markalı Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait

Adana'nın Seyhan ilçesinde Winmey Demlik Süzen Poşet Siyah Çay markasında Else Gıda İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret firmasına ait

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ait olan Avcı Sezon Çay markalı A.Ç.S.Avcı Çay Sanayi firmasına ait

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Fatih Gold markalı Çayder Çay Gıda Sanayi Limited Şirketine ait