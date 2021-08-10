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Tavuk eti üretimi arttı, tavuk yumurtası üretimi ise azaldı

10.08.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 193 bin 604 tona çıktı. Tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 1,4 düşerek 1,5 milyar adede geriledi.

Tavuk eti üretimi arttı, tavuk yumurtası üretimi ise azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ ARTTI

Buna göre, haziranda 193 bin 604 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 3 arttı.

Türkiye'de haziranda 1 milyar 497 milyon 555 adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,4 düşüş gözlemlendi.

Bu yılın haziran ayında 107 milyon 874 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Haziran 2020'ye kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Aynı ayda hindi etinin 4 bin 492 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 28,6 düşüş görüldü.

Kaynak: AA

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