Tavuk yetiştiriciliği nasıl yapılır, zor mu, devlet desteği var mı? Tavuk çiftliği nasıl kurulur?

Tavuk yetiştiriciliği yumurta veya et üretimi için yapılabilen faaliyetlerdendir. Bu kapsamda canlıların bakımı, kümes ve çiftlik alanının hazırlığı, ortam sıcaklığının ayarlanması gibi konular üzerine bilgi edinilmesi gerekir. Böylece tavuk yetiştiriciliği püf noktaları öğrenildiği zaman üreticiler tarafından uygun ortamın hazırlanması mümkün olur.

Bununla birlikte tavuk yetiştiriciliğini çiftlik kurarak kapsamlı bir şekilde yapmak isteyen girişimciler çeşitli kurumlar tarafından sunulan hibe desteklerinden yararlanabilir. Bu süreçteyse üreticilik aşamasına geçilmesi için hazırlanması gereken evraklar öğrenilmelidir.

Tavuk yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Tavuk yetiştiriciliğinin 2 ayrı şekilde yapılması mümkündür. Bunların ilki yalnızca yumurta üretimi için yapılan horozsuz tavuk yetiştiriciliği seçeneğidir. İkincisi ise et üretimi için yapılan horozlu tavuk yetiştiriciliğidir. Bu kapsamda eğer tavuktan yalnızca tüketime uygun yumurta alınması planlanıyorsa çiftlik alanında horoza ihtiyaç yoktur. Ancak yumurtadan civciv çıkması ve et için yetiştiricilik yapılması isteniyorsa bu durumda çiftlik alanında horoz da bulunmalıdır.

“Tavuk nasıl yetiştirilir?” sorusuna iki ayrı üretim amacına göre yanıt verilmesiyle birlikte yeni başlayacak kişiler için bazı öneriler aktarılmalıdır. Bu süreçte deneyimsiz çiftçilerin deneme amaçlı olarak maksimum 5 tavukla yetiştirme işlemine adım atmaları önerilir. Deneyimli bireylerse 20, 30 ve hatta 50 bin tavuk kapasiteli bir çiftlik kurabilir.

Yumurta üretimi için tavuk yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Yalnızca yumurta üretimi için tavuk yetiştiriciliği yapılacaksa ilk olarak canlıların doğal davranışlar sergileyebileceği sağlıklı bir ortam hazırlanır. Bu sayede tavukların büyüme ve yumurtlama sürecinde verimlilik artırılır. İdeal bir tavuk çiftliğinin hem geniş araziye yayılması hem de doğal güneş ışığını maksimum düzeyde alması gerekir. Buna ek olarak yumurta üretimi yapılacak olan alanın çevresel faktörlere karşı korunması önemlidir.

Bu süreçte tavukların konulacağı kümeslerin de canlıların hareket özgürlüğünü kısıtlamayacak nitelikte olması beklenir. Bununla beraber yemlik, suluk ve folluk adı verilen tavukların beslenmesini, su ihtiyaçlarını karşılamasını ve yumurtlamasını mümkün kılan alanlar oluşturulmalıdır. Ardından bu alanların düzenli olarak temizlenmesi kontrol edilmesi gerekir.

Tavuk yetiştiriciliği alanında ısıtma ve havalandırma sistemlerinin oluşturulması da önemlidir. Bu kapsamda çeşitli hava koşullarına karşı uygun sıcaklık ve havalandırma düzeyinin elde edilmesi mümkün olur. Yumurta üretimi yapılacak olan alanda hijyen koşullarının sağlanması da oldukça mühimdir. Bunun için çiftlik alanının düzenli olarak temizlenmesi ve uygun malzemelerle dezenfekte edilmesi beklenir. Böylece tavukların hastalık riski minimum seviyeye indirilirken aynı zamanda genel sağlığı da korunur.

Yumurta üretimi için alana dahil edilen tavukların herhangi bir sağlık tehdidi ortaya çıkmadığı takdirde 8-12 yıl arası yaşadığı bilinir. Tavukların yumurta üretme süreci ise 5-6 aydan itibaren yaşamlarının son dönemlerine kadar uzanır. Buna ek olarak tavukların 3 yaş döneminde yumurtlama faaliyetinin azaldığı görülebilir. Buna rağmen ilk yıllarda bir tavuktan senelik olarak minimum 180 adet yumurta alınması mümkündür. Bu sayı tavuğun sağlık durumu ve üretim ortamının verimliliği çerçevesinde ise 270-300 adedi bulur.

Et üretimi için tavuk yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Etlik piliç yetiştiriciliği için kümeslerde tavukların yanı sıra horoz da bulundurulmalıdır. Buna ek olarak üreticilerin bağımsız olarak veya firmalarla sözleşme imzalayarak bu sürece adım atmaları uygundur. Bu bağlamda sağlık, altlık, ilaç, nakliye, kesimhane, yem, paketleme ve pazarlama işlemlerinin çeşitli firmalarla iletişim halinde kalınarak tamamlanması gerekir. Etlik piliç üretiminin nasıl yapıldığının açıklanması için de “Tavuk çiftliği nasıl kurulur?” sorusu bu amaca yönelik olarak yanıtlanmalıdır.

Et üretimi için tavuk yetiştirilirken kiralık veya satılık kümeslerden yararlanılır. Ardından kümesin ilk aşamada basınçlı suyla, ikinci adımda ise dezenfektanlı sıvıyla yıkanması gerekir. Kurumaya bırakılan kümese tüm kontroller uygulandıktan sonra radyanların çalışıp çalışmadığı gözlemlenir. Böylece uygun kümes sıcaklığının elde edildiği alana civcivler konulabilir.

Üretim sürecinde her bir kümese toplam ve ölen civciv adedi yazılmalıdır. Buna ek olarak kümes kontrol kartına dahil edilen bu bilgilere yem tüketimi, aşılama ve ilaçlama detayları da eklenmelidir. Bununla beraber kümes zeminine önceden toz kireç serpilmesi ve 5-10 cm kalınlığında olan talaş ya da saman altlık serilmesi önerilir. Bu süreçte altlık materyalinin naylon kırpıntısı ve tel parçası gibi maddeleri içermemesi gerekir. Ayrıca altlığın hafif ve %20 nem oranına sahip özelliklerde olması beklenir.

Et için tavuk yetiştiriciliği yapılırken yemlik ve sulukların düzenli bir şekilde temizlenip dezenfekte edilmesi önemlidir. Bununla beraber sulukların akıtmazlık kontrolleri tamamlanmalı ve pas tutmuş parçaları temizlenip yağlanmalıdır. Buna ek olarak kümesin su deposunun da temiz tutulması gerekir.

Kümes ortamında civcivlerin sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için radyanlar bulundurulmalıdır. Ancak canlıların bu materyallere çok yaklaşmamaları için radyanların yerden yüksekliği en az insan boyu kadar olmalıdır. Bununla beraber yangın ihtimalinin önlenmesi için kümeslerin ahşap kısımlarının radyanlardan korunması gerekir. Ayrıca ısının civcivlerin sırt seviyesinde 32-33 santigrat derece olarak ayarlanması önerilir. Daha sonra ise bu sıcaklık seviyesi her hafta 3 santigrat derece kadar düşürülebilir.

Tavuk yetiştiriciliği zor mu?

Hem yumurta hem de et üretimi için yapılan tavuk yetiştiriciliği özen isteyen işler arasındadır. Bu süreçte kümes ve çiftlik hazırlığının kapsamlı bir şekilde tamamlanması gerekir. Böylece tavukların beslenme, yumurtlama ve büyüme faaliyetleri desteklenir. Ancak deneyimsiz bir çiftçinin yalnızca yumurta üretimi yapmak amacıyla 3-5 adet tavuk alarak yetiştiricilik deneyimi kazanması mümkündür. Bu bağlamda tavuk yetiştiriciliğinin zorluk seviyesi üretim amacına ve hedeflenen ürün sayısına göre değişkenlik gösterir.

Tavuk yetiştiriciliği devlet desteği var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kanatlı yetiştiriciliği için devlet desteği sunulduğu görülür. Bu hibenin kapsamı ise yıllık olarak ve sene içerisinde yapılan düzenlemelere göre değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi de yetiştiriciler için %50 oranında hibe desteği sunulan imkanlardandır. Böylece üreticilerin tavuk yetiştiriciliği hibe yardımı olarak belirli periyotlarda yem, yemlik, folluk ve yerli civciv desteği almaları mümkün olur. Buna ek olarak KOSGEB ve Ziraat Bankası tarafından yetiştiricilik yapmak isteyen girişimcilere özel olarak hazırlanan çeşitli hibe olanakları da mevcuttur.

Tavuk yetiştiriciliği eğitimi nedir?

Tavuk yetiştiriciliği eğitimleri yumurta veya et üretimi için tamamlanan süreçler hakkında kapsamlı olarak bilgi edinilmesini mümkün kılan programlardan oluşur. Tarım Orman Akademi bünyesindeki Yumurta Tavukçuluğu eğitimi buna örnektir. Bununla birlikte tavuk yetiştiriciliği sertifikası almak için özel kurumlar tarafından sunulan online ya da yüz yüze eğitimlere katılım sağlanması uygundur.

Tavuk yetiştiriciliği kursu kapsamında sunulan eğitimler nelerdir?

Yumurta ve tavuk yetiştiriciliği kurslarında çiftlik ile kümes alanlarını hazırlama konusunda bilgi edinilir. Bununla beraber canlıların sağlıklı bir şekilde büyümesini destekleyen uygulamalar öğrenilir. Aynı zamanda çiftlik ve kümes alanlarıyla kullanılan ekipmanların temizliği üzerine bilgi alınması söz konusu olur. Böylece yumurta ve tavuk yetiştiriciliği yapmak isteyenler ortam hazırlığı, canlıların bakımı ve üretim detayları hakkında yetkinlik kazanır.

Tavuk yetiştiriciliği için gerekli belgeler nelerdir?

Tavuk yetiştiriciliğinin çiftlik kurularak yapılması için yetkili kurumlara gerekli belgelerin sunulması gerekir. Bunlar arasında tapu belgesi veya kira sözleşmesi ile SGK kaydı yer alır. Ayrıca itfaiye raporu, başvuru formu ve imza sirküleri de hazırlanması gereken belgelerdendir. Buna ek olarak kapasite raporu ve çevre izni gibi evrakların da ilgili kurumlardan onaylı olarak temin edilmesi beklenir. Bunun yanı sıra sigorta ve iş akış şeması evrakları da tavuk çiftliği kurmak için gereklidir.