Tavuklar değil, yumurta fiyatları uçuyor!

Son günlerde vatandaşların marketlerdeki fiyatlara tepki göstermesiyle birlikte fahiş fiyat denetimleri yapılmaya başlandı. Fiyatı artan ürünlerde ise dikkat çeken ürünlerden birisi de yumurta oldu.

YUMURTA FİYATLARI UÇTU

Hürriyet'te yer alan habere göre, yumurtanın adet fiyatı üreticide 80 kuruşa dayandı. Geçen yılın aynı döneminde 1 adet yumurtanın fiyatı 43 kuruş seviyelerindeydi. Geçen hafta itibariyle 1 yumurta üreticide 73 kuruşa satılıyordu. Yem fiyatlarının artışından şikayet eden üreticiler, “ Yem fiyatları bir hayli arttı buna rağmen maliyet artışlarını tam olarak yansıtmadık. Normal şartlar altında üreticide 1 adet yumurtanın 1 TL olması gerekiyor” açıklaması yaptı.

"BÖYLE GİDERSE YUMURTA FİYATLARI 40-45 LİRAYI BULUR"

Yumurta fiyatlarının tekrardan yükselişe geçtiğini aktaran Samsun Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Pamuk şu yorumu yapmıştı, “S boy denilen en küçük boy yumurtanın kolisi 18 TL’ye kadar düşmüştü. Şu anda ise yumurtanın kolisi 30 TL’ye kadar geldi. Bu artışı okul sezonun açılmasına bağlayabiliriz. Yumurta fiyatları bu trendde giderse fiyatlar 30 TL’de de kalmayacak. Ocak ayında yumurtanın kolisi 40-45 TL’ye gelmişti. Yeniden o fiyatlara gelebilir. Böyle giderse tekrardan altın yumurtlayan tavuk olacak” diye konuştu.

BAKANLIK MARKETLERİ DENETLİYOR

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, geçtiğimiz hafta marketlerde fahiş fiyat denetimlerine başlamıştı.

Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulanacak.

FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada da ticari hayatın aksamadan devamı için iç ve dış ticaret, gümrükler ile tüketicilerin korunmasına yönelik tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Önceliğimiz insan sağlığı başta olmak üzere serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesinin sağlanmasıdır. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamaz, ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamazlar. Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak ve piyasa bozucu faaliyetlere engel olmak amacıyla gerek denetim personelimizce gerekse de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bakanlık olarak, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında spekülasyonlara ve kötü niyetli uygulamaların yapılmasına müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: AA-İHA



