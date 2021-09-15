FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tavuklar değil, yumurta fiyatları uçuyor!

Tavuklar değil, yumurta fiyatları uçuyor!

15.09.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde okullarında açılmasıyla birlikte yumurta fiyatlarında bir artış yaşandı. Üreticiler orta boy yumurtayı 80 kuruşa satmaya başladı. Bakanlığın fahiş fiyat denetimi devam ederken, geçen haftaya kadar 73 kuruş olan yumurtanın adet fiyatı geçen yılın aynı döneminde 43 kuruştan satılıyordu.

Tavuklar değil, yumurta fiyatları uçuyor!

Son günlerde vatandaşların marketlerdeki fiyatlara tepki göstermesiyle birlikte fahiş fiyat denetimleri yapılmaya başlandı. Fiyatı artan ürünlerde ise dikkat çeken ürünlerden birisi de yumurta oldu.

YUMURTA FİYATLARI UÇTU

Hürriyet'te yer alan habere göre, yumurtanın adet fiyatı üreticide 80 kuruşa dayandı. Geçen yılın aynı döneminde 1 adet yumurtanın fiyatı 43 kuruş seviyelerindeydi. Geçen hafta itibariyle 1 yumurta üreticide 73 kuruşa satılıyordu. Yem fiyatlarının artışından şikayet eden üreticiler, “ Yem fiyatları bir hayli arttı buna rağmen maliyet artışlarını tam olarak yansıtmadık. Normal şartlar altında üreticide 1 adet yumurtanın 1 TL olması gerekiyor” açıklaması yaptı.

Erdoğan uyarmıştı! Fahiş fiyat denetlemesi başladıErdoğan uyarmıştı! Fahiş fiyat denetlemesi başladı

"BÖYLE GİDERSE YUMURTA FİYATLARI 40-45 LİRAYI BULUR"

Yumurta fiyatlarının tekrardan yükselişe geçtiğini aktaran Samsun Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Pamuk şu yorumu yapmıştı, “S boy denilen en küçük boy yumurtanın kolisi 18 TL’ye kadar düşmüştü. Şu anda ise yumurtanın kolisi 30 TL’ye kadar geldi. Bu artışı okul sezonun açılmasına bağlayabiliriz. Yumurta fiyatları bu trendde giderse fiyatlar 30 TL’de de kalmayacak. Ocak ayında yumurtanın kolisi 40-45 TL’ye gelmişti. Yeniden o fiyatlara gelebilir. Böyle giderse tekrardan altın yumurtlayan tavuk olacak” diye konuştu.

'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı'

BAKANLIK MARKETLERİ DENETLİYOR

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, geçtiğimiz hafta marketlerde fahiş fiyat denetimlerine başlamıştı.

Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulanacak.

market denetim

FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada da ticari hayatın aksamadan devamı için iç ve dış ticaret, gümrükler ile tüketicilerin korunmasına yönelik tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Önceliğimiz insan sağlığı başta olmak üzere serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesinin sağlanmasıdır. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamaz, ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamazlar. Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak ve piyasa bozucu faaliyetlere engel olmak amacıyla gerek denetim personelimizce gerekse de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bakanlık olarak, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında spekülasyonlara ve kötü niyetli uygulamaların yapılmasına müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: AA-İHA

Her semtte onlarca mağazası bulunan BİM, 40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor!Her semtte onlarca mağazası bulunan BİM, 40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 seferde 25 bin lira kazandılar4 seferde 25 bin lira kazandılar
PARTNER"Kırmızı bana çok yakışıyor""Kırmızı bana çok yakışıyor"
İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyorİkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Kuzey Kore'den flaş hamle! Tanımlanamayan füze fırlattılar

Kuzey Kore'den flaş hamle! Tanımlanamayan füze fırlattılar

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

İşte en çok tercih edilen otomobiller

İşte en çok tercih edilen otomobiller

20 ülke satın almak için sıraya girdi!

20 ülke satın almak için sıraya girdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.