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TBB lojistik sektörü raporunu yayımladı!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dünya ve Türkiye'deki lojistik sektörünü ele alan "Rekabet Gücünün Bir Öğesi Olarak Lojistik Sektörü" raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada, sektörün dünya ve Türkiye'deki durumu, büyümeye ve rekabet gücüne etkisi, potansiyeli ile iklim ve çevre riskleri gibi unsurlar detaylı şekilde analiz ediliyor.

TBB lojistik sektörü raporunu yayımladı!

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB'nin lojistik sektörünü kapsamlı olarak ele alan "Rekabet Gücünün Bir Öğesi Olarak Lojistik Sektörü" raporunda sektörün dünya ve Türkiye'deki durumu, büyümeye ve rekabet gücüne etkisi, potansiyeli ile iklim ve çevre riskleri gibi unsurlar detaylı şekilde analiz ediliyor.

Jeopolitik gelişmeler ve korumacılık eğilimlerinin de ele alındığı raporda, gıda lojistiği ile afet yönetiminde lojistik sektörünün önemi vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, raporun küresel ticaretin en önemli bileşenlerinden biri olan lojistik sektörünün gelişiminin, ülkelerin rekabet gücünü artırıcı bir rol oynadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Çakar, "Türkiye'nin yakın ve dost ülkelerin tedarikinden daha fazla pay alma ve kendini bir lojistik merkezi olarak konumlandırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin, AB'nin tedarikinden aldığı payı artırması ve çeşitli projelerle konumunu fırsata çevirme potansiyeline işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
Lojistik sektörüne sağlanan finansman olanaklarına dikkati çeken Çakar, sektörün toplam kredi hacminden ortalama yüzde 7 pay aldığını, takipteki kredi oranının yüzde birin altında olduğunu vurguladı. Çakar, sektörün GSYH'ye katkısının yüzde 10'a yakın olduğunu ve yaklaşık 1,7 milyon istihdam sağladığını kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği
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