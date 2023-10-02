TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Kurum sıfır atık ödüllü tesisi gezdi: “Süreci bir gönüllülük hareketi anlayışına çevireceğiz”

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul’da ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde yürütücülüğünü yapan Kurum, Pendik’teki Ambalaj Ayrıştırma Tesisi’ni ziyaret etti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’den ilk ve tek tam otomatik Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi’nin işleyişi, çevreye ve ekonomiye sunduğu faydaları hakkında bilgi aldı.

Tesisi ziyaretinden anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, burada yaptığı konuşmada, “Sıfır Atık'ı bir yaşam tarzı haline getirmek zorundayız. Ayrıştırarak kâğıt, cam, metal kullanabileceğimiz tüm ham maddeleri yeniden kullanmak zorundayız.

Belediyelerimize sizin yapmış olduğunuz çalışmalara Gazi Meclisimizde gerekli her türlü desteği veriyor olacağız. Yapmış olduğumuz düzenlemeler artık Sıfır Atık'ın geri toplama üzerine ayrıştırma üzerine zorunluluk haline geldiği bir yönetmeliğimiz de söz konusu. İnşallah el birliği ile bu süreci bir gönüllülük hareketi anlayışına çevireceğiz.” ifadelerini kullandı.



