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TBMM'de kabul edildi! Pandemide kirasını ödeyemeyen esnafa müjde

11.04.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın döneminde iş yeri kapanan ve kirasını ödeyemeyen esnafa kira müjdesi geldi. Oluşan mağduriyetleri gidermek için yasal düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile koronavirüs salgını döneminde kirasını ödeyemeyen esnafa destek haberi geldi.

TBMM'de kabul edildi! Pandemide kirasını ödeyemeyen esnafa müjde

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan kısıtlama kararlarıyla bir çok esnaf zor durumda kalmıştı.TBMM'de kabul edilen ekonomi teklif yasalaşarak, koronavirüs salgını döneminde kirasını ödeyemeyen esnafa da destek haberi geldi. Bu süre zarfında kirasını ödeyemeyen işyerlerinin kirası feshedilemeyecek.

KİRA BORCU SÖZLEŞME FESİH SEBEBİ SAYILAMAYACAK

Düzenleme ile salgına karşı alınan önlemler nedeniyle kapatılan ve bu nedenle kirasını ödeyemeyen esnafın sözleşmesi feshedilemeyecek.

2020 yılında 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında kirasını ödeyemeyen esnaf için tahliye kararı çıkarılamayacak.

Kamuda iş yapan firmalara artan girdi fiyatları için ek ödeme yapılacak

Kamuya iş yapan müteahhitlere de artan inşaat maliyetleri nedeniyle ek fiyat farkı, sözleşme feshi ve süre uzatımı hakkı da getirildi.

Düzenlemenin gerekçesi; uluslararası ölçekte ortaya çıkan gelişmeler, artan enerji ve girdi fiyatlarındaki artışlar olarak gösterildi.

Ek fiyat farkı, öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımı sözleşmeleri için de geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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