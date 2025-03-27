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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi

27.03.2025 00:22
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Emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin lirada 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla emekli bayram ikramiyesi fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi

TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.

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FARK TUTARLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart, 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenmişti. Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.
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Geçtiğimiz günlerde SGK'nın açıklamasında ise "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" denildi.

iStock-1414584841 (1)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi emekli
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