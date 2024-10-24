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TCDD'den kiracılarına 'acele' damgalı yazı gitti... 7 gün içinde boşaltmaları lazım!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.10.2024 11:39
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Ağustos ayında TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garları 29 yıllığına 80.5 milyar lira ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti. KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral'ın yaptığı açıklamaya göre, TCDD tarafından kiracılara 'acele' damgalı yazıların gönderilerek 7 gün içinde boşaltmalarının istendiği belirtildi.

TCDD'den kiracılarına 'acele' damgalı yazı gitti... 7 gün içinde boşaltmaları lazım!

TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ağustos ayında imzalanan protokol ile Haydarpaşa ve Sirkeci garları 29 yıllığına 80.5 milyar TL’ye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmişti. Üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra TCDD kiracılarına 'acele' damgalı yazı göndermeye başladı.

7 GÜN İÇİNDE BOŞALTILMALI

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Mural Oral bütün kiracılara yazı gittiğini aktardı. Oral, Demirspor'un tesislerine de yazı gittiğini ifade ederek, "Sirkeci’de restoranlara gitmiş. Lojmanlara gitmiş. 7 gün içinde bu yerleri boşaltmalarını istiyorlar. 7 güne nasıl hazırlansınlar ? Ev sahibi ya da işyeri sahipleri bir haftada kiracılarını çıkarıbiliyor mu ? Bu olabilecek birşey mi ?” sözlerini sarf etti.

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Protokolün iptali ve yürütmenin durdurulması için 4 davanın açıldığını hatırlatan Oral, neden beklenilmediğini sordu.

HAYDARPAŞA'YA YENİDEN ZEMİN ARAŞTIRMASI

Oral, Haydarpaşa'da zemin araştırılmasının tekrar yapıldığına dikkat çekerek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Haydarpaşa kazıklar üzerinde duruyor. Bu zemin etüdü için izin alınmış mı ? Bu çalışmalar yapıya zarar verir mi ? Neden şimdi zemin etüdü yapıyorlar ? Sanki yangından mal kaçırır gibi hummalı bir çalışma var. Soruyoruz, bilgi de vermiyorlar. Buralar kamunun elinde kalmayacak. Sermayeye transfer edilecek” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı TCDD Haydarpaşa Garı sirkeci
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