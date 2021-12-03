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TCDD kamuda bir ilke imza attı

03.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) TS EN 13232 demiryolu uygulamaları-demiryolları standartlarına uygunluk belgesini almaya hak kazanarak bir ilke imza attı.

TCDD kamuda bir ilke imza attı

Türkiye’nin demiryollarında makas ihtiyacını karşılayan önemli merkezlerden olan ve yüzde 93 yerlilik oranı ile çalışmalarını sürdüren TCDD Çankırı Makas Fabrikası, TSE tarafından yapılan incelemeler sonucunda kalite yönetim sistemi, üretim yeterliliği, makine tezgah parkı ve kapasite açısından uygunluğu tespit edilerek “TS EN 13232 Uygunluk Belgesi” almaya hak kazandı. Bu belge TSE tarafından Türkiye’de ilk defa TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğüne verilmiş oldu. Fabrika ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine de sahip olma özelliğini taşıyor.

İLK OLDU

TSE Uygunluk Belgesi, TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş’a takdim edildi.

Törende konuşan Akbaş, “Fabrikamız demiryolu makas üretiminde önemli bir yere sahip. Personelimizin özverili çalışmaları sonucunda TSE tarafından bu belgeyi almaya hak kazandık. Bir kamu kuruluşu olarak bu belgeyi almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi. (İHA)

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