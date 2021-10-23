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TCDD personel alacak! En az meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir! KPSS şartı da yok!

23.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personel alacak. 19 Ekim’de alınan başvurular 25 Ekim'e kadar devam edecek. İŞKUR’dan yayınlanan ilanda KPSS şartı da aranmıyor. 46 yaşından gün almamış olmayanlar da başvuruda bulunabiliyor.

TCDD personel alacak! En az meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir! KPSS şartı da yok!

İstanbul’da yer alan işyerlerinde çalıştırılmak üzere açılan ilana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İşte tüm ayrıntılar…

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) sürekli işçi alımı başvuruları 19 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 25 Ekim 2021 tarihinde sonra erecek. Adaylar TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu ve gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında başvurularını şahsen gerçekleştirebilecek.

GENEL ŞARTLAR

1- Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

2- Demiryolu Trafik Kontrolörü sanat kolunda işe alınacak adaylar İstanbul il sınırlarında bulunan işyerlerimizde çalıştırılacaktır.

3-Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla kent içi raylı sistemlerde 3 yıl tren sürücüsü (Tren Makinisti, Tramvay/Metro Sürücüsü (Vatman)) veya 2 yıl trafik kontrolörü (Demiryolu Trafik Kontrolörü, Trafik Baş Kontrolörü (Demiryolu), Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü) olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir. Bu belge e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacaktır.

4- Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5-Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye iş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

6- İŞKUR’a gönderilen nihai listedeki adayların; ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları noter huzurunda 17.11.2021 tarihinde yapılacak kura çekimi öncesi aşağıda belirtilen belgeler ile TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında kontrol edilecek ve belgeleri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) -Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),

TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi

TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu (Form tükenmez mavi kalemle el yazısıyla doldurulacak ve imzalanacaktır.),

7-Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 17.11.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

8- İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebi için Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.

9- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10 puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

10- Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, demiryolu trafik kontrolörü olarak işe başlatılacak adaylardan; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Sartlanmıza Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili Hastanelerden herhangi birinden 8 hekim imzalı (8 branşın (göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

11-İşe başlayan Demiryolu Trafik Kontrolörü deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

12-Teşekkülünnüzde görev alacak Demiryolu Trafik Kontrolörü 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

13-Ataması yapılıp işe başlayan adaylardan 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle tren teşkil işçilerinden görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresinde aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutulan 1/2'si tazminat olarak geri alınacaktır.

14-Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

15- Atanması yapılan adaylar, atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
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