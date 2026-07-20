TCDD Taşımacılık 132 makinist alacak! Başvuru takvimi açıklandı

TCDD Taşımacılık AŞ, farklı iş yerlerinde görevlendirilmek üzere toplam 132 tren makinisti istihdam edeceğini açıkladı. Alım sürecine katılmak isteyen adaylar, 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR üzerinden yayımlanacak iş gücü ilanı aracılığıyla yapabilecek.

Başvuru işlemlerinde ilanda belirtilen son başvuru tarihi esas alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru şartlarında yer alan ilgili eğitim programlarından son başvuru tarihine kadar mezun olmuş olmaları gerekiyor.

PERSONEL ALIMI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Başvuru sürecinin ardından İŞKUR tarafından oluşturulacak nihai listede yer alan adaylar, gerekli evraklarını 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde şahsen teslim edecek. Belgeleri uygun bulunan adaylar ise aynı gün sözlü sınava alınacak.

DUYURULAR RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

Ekonomimde yer alan habere göre, başvuru sürecine ilişkin tüm gelişmeler ve duyurular TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Kurum tarafından adaylara ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacağı belirtilirken, başvuru sahiplerinin resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Başvuru sürecinde adayların belirtilen tarihlere ve şartlara dikkat etmeleri önem taşırken, değerlendirme süreci kurumun ilan ettiği takvim doğrultusunda yürütülecek.