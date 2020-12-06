FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TCDD Taşımacılık AŞ'den Çin'e giden ihracat treni hakkında yeni açıklama

TCDD Taşımacılık AŞ'den Çin'e giden ihracat treni hakkında yeni açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.12.2020 00:21 | Son Güncelleme

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan treninin bu gece Halkalı'dan Köseköy'e geçerek Çin yolculuğuna devam edeceği bildirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'den Çin'e giden ihracat treni hakkında yeni açıklama

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan Türkiye-Çin İhracat Treni'nin 'yolundan döndüğü' gibi asılsız, kötü niyetli haber ve paylaşımları üzülerek izledik" ifadesine yer verildi.

Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni uğurlandıTürkiye’den Çin’e ilk ihracat treni uğurlandı

Trenin, törenin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğradığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Bu gece Halkalı'dan Köseköy'e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir. Trenimizin 12 gün içinde Çin'in Xian şehrine ulaşması hedeflenmektedir. Bu süreçler yük taşımacılığında rutin sayılan ve tamamlanması gereken işlemlerdir. Türkiye'den hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığının demir yolu aracılığı ile yapılabilmesi, ülkemizin hayata geçirdiği Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirilmiş demir yollarımız sayesinde mümkün olmuştur.

Demiryolu taşımacılığında ülkemizin menfaatleri gereği yaptığımız büyük işleri her zaman teveccühle karşılayan halkımızın, başarılarımızı gölgelemek isteyen, kurgulanmış, haince duygular taşıyan yaklaşımlara itibar etmeyeceğinden eminiz." (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman?Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman?
Kısa çalışma ödemelerin bitiş tarihi!Kısa çalışma ödemelerin bitiş tarihi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu
Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında
Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında
Vatandaşlar dikkat! 2022 yılında başlıyor
Vatandaşlar dikkat! 2022 yılında başlıyor
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
İşte gram altın fiyatı! Bu hafta altın kazandırdı
İşte gram altın fiyatı! Bu hafta altın kazandırdı
İşte vergi yapılandırmasında başvuru için son tarih!
İşte vergi yapılandırmasında başvuru için son tarih!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik
Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama! 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ilk toplantı sonucu ne oldu? İşte asgari ücret 2021 son dakika gelişmeleri
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman?
Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması başvuruları devam ediyor! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
İşte vergi yapılandırmasında başvuru için son tarih!
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı son durum
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
2021 ehliyet harcı ne kadar? Pasaport harçları 2021 yılında ne kadar olacak? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı
2021 ehliyet harcı ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.