TCMB 2025 yılı takvimini açıkladı!

Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.

Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:





AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır