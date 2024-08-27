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TCMB açıkladı: Ağustos ayı enflasyon beklentisi yükseliyor

MynetX MynetX
27.08.2024 10:33
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sektörel enflasyon beklentisi anketine göre Ağustos ayı sonuçlarına göre piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentileri gerilerken hanehalkının enflasyon beklentisi yükseldi.

TCMB açıkladı: Ağustos ayı enflasyon beklentisi yükseliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketi hanehalkının enflasyon algısının piyasa katılımcıları ve reel sektörden farklı olduğunu ortaya koydu.

TCMB'nin sektörel enflasyon beklentileri anketinin Ağustos sonuçlarına göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde

3 AYIN EN YÜKSEK BEKLENTİSİ

Yüzde 73,1 seviyesi hanehalkı beklentileri için son üç ayın en yüksek beklentisi olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB piyasa
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